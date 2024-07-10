bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Обстрел Шебекино

Город Шебекино вновь под обстрелом, очевидцы сообщают как минимум об одном погибшем

10 июля 2024, 09:18
Фото: bel.ru
Обстрел Шебекино

Очевидцы сообщают о прилёте в МКД в белгородском Шебекино

Днём 10 июля город вновь попал под обстрел. Очевидцы пишут в Сети, что есть попадание по многоквартирному дому. Шебекинские Telegram-каналы уточняют, что, по предварительным данным, могут быть пострадавшие и как минимум один погибший.
Сюжет
Обстрел

Город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, есть попадание в многоквартирный дом. Также повреждены автомобили.

Прилёт был, по информации местных жителей, в спальный район. Шебекинские Telegram-каналы пишут, что есть как минимум один погибший и несколько пострадавших.

Официального подтверждения этой информации пока не было.

Добавим, что ещё один мирный житель пострадал сегодня при атаке ВСУ в Грайворонском горокруге. Накануне при обстрелах Шебекинского горокруга ранения получили шесть человек.

Обстрел ШебекиноОбстрел Шебекино
Обстрел ШебекиноОбстрел Шебекино
Обстрел ШебекиноОбстрел Шебекино
Обстрел ШебекиноОбстрел Шебекино
Обстрел ШебекиноОбстрел Шебекино
Обстрел Шебекино
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Один человек пострадал от атаки дронов на Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
В Сети появились фото последствий ночных обстрелов ШебекиноВСУ в четвёртый раз обстреляли Шебекино: повреждены 53 квартиры, 3 дома, электролинияКомбайн, два авто и дом стали целью для беспилотников ВСУ в Белгородской области
#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Один человек пострадал от атаки дронов на Белгородскую область
Сегодня, 09:09
Стало известно об очередном погибшем при обстреле в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Названо число погибших и пострадавших белгородцев за время ожесточённых обстрелов
Сегодня, 09:38
Брянская область опередила Белгородскую по числу 200-балльников на ЕГЭ
Сегодня, 07:45
БИК Инвест — сотрудничество на выгодных условиях
Вчера, 13:48