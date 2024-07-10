Город Шебекино вновь под обстрелом, очевидцы сообщают как минимум об одном погибшем

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, есть попадание в многоквартирный дом. Также повреждены автомобили.
Прилёт был, по информации местных жителей, в спальный район. Шебекинские Telegram-каналы пишут, что есть как минимум один погибший и несколько пострадавших.
Официального подтверждения этой информации пока не было.
Добавим, что ещё один мирный житель пострадал сегодня при атаке ВСУ в Грайворонском горокруге. Накануне при обстрелах Шебекинского горокруга ранения получили шесть человек.