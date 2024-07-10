Город Шебекино вновь под обстрелом, очевидцы сообщают как минимум об одном погибшем

Очевидцы сообщают о прилёте в МКД в белгородском Шебекино

Днём 10 июля город вновь попал под обстрел. Очевидцы пишут в Сети, что есть попадание по многоквартирному дому. Шебекинские Telegram-каналы уточняют, что, по предварительным данным, могут быть пострадавшие и как минимум один погибший.