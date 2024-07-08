ВСУ в четвёртый раз обстреляли Шебекино: повреждены 53 квартиры, 3 дома, электролиния

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
ВСУ в четвёртый раз за сегодня, 8 июля, обстреляли город Шебекино. По официальным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Однако есть разрушения.
Остекление повреждено в 53 квартирах одного из МКД города, также повреждены кровли трёх частных домов. То же самое касается остекления и фасада одного социального объекта. Возникли повреждения на линии электропередачи.
Информация о последствиях продолжает уточняться, обход домов будет проведён в светлое время суток для выявления дополнительных повреждений.