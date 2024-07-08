ВСУ в четвёртый раз обстреляли Шебекино: повреждены 53 квартиры, 3 дома, электролиния

ВСУ уже в четвёртый раз за день атаковали Шебекино Белгородской области

Четвёртый за день обстрел Шебекино ВСУ привёл к повреждению 53 квартир, 3 частных домов, одного социального объекта и линии электропередачи. Среди мирного населения жертв не зафиксировано; информация о последствиях уточняется, а подомовой обход продолжат в светлое время суток.