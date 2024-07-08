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Атака ВСУ

ВСУ в четвёртый раз обстреляли Шебекино: повреждены 53 квартиры, 3 дома, электролиния

8 июля 2024, 20:19
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ

ВСУ уже в четвёртый раз за день атаковали Шебекино Белгородской области

Четвёртый за день обстрел Шебекино ВСУ привёл к повреждению 53 квартир, 3 частных домов, одного социального объекта и линии электропередачи. Среди мирного населения жертв не зафиксировано; информация о последствиях уточняется, а подомовой обход продолжат в светлое время суток.

ВСУ в четвёртый раз за сегодня, 8 июля, обстреляли город Шебекино. По официальным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Однако есть разрушения.

Остекление повреждено в 53 квартирах одного из МКД города, также повреждены кровли трёх частных домов. То же самое касается остекления и фасада одного социального объекта. Возникли повреждения на линии электропередачи.

Информация о последствиях продолжает уточняться, обход домов будет проведён в светлое время суток для выявления дополнительных повреждений.

За день из-за атак ВСУ на Шебекинский округ пострадало четверо мирных жителей
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