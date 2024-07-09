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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Последствия обстрела в центре Шебекино

В Сети появились фото последствий ночных обстрелов Шебекино

9 июля 2024, 10:01
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела в центре Шебекино

В Шебекино в результате атак ВСУ повреждено несколько зданий в центре города

Вчера, 8 июля, Шебекинский городской округ не раз попадал под обстрел. В городе пострадали пятеро мирных жителей, повреждены фасады и остекления зданий. Публикуем фотографии последствий атак ВСУ на муниципальный центр.
Сюжет
Обстрел

В понедельник, 8 июля, город Шебекино в Белгородкой области более четырёх раз попадал под обстрел со стороны ВСУ. Сегодня в Сети начали распространяться кадры последствий атаки.

В центре города повреждены фасады и остекления нескольких зданий.

В результате вечерних и ночных обстрелов в Шебекино пострадали пятеро мирных жителей. Разрушения зафиксированы в квартирах МКД, частных домовладениях и соцобъекте, пострадали автомобили и линия электропередачи.

Утром 9 июля Шебекинский городской округ снова атаковали. Ранены два мирных жителя. Пострадали четыре соцобъекта, кровля частного дома.

Последствия обстрела в центре ШебекиноПоследствия обстрела в центре Шебекино
Последствия обстрела в центре ШебекиноПоследствия обстрела в центре Шебекино
Последствия обстрела в центре ШебекиноПоследствия обстрела в центре Шебекино
Последствия обстрела в центре ШебекиноПоследствия обстрела в центре Шебекино
Последствия обстрела в центре ШебекиноПоследствия обстрела в центре Шебекино
Последствия обстрела в центре ШебекиноПоследствия обстрела в центре Шебекино
Последствия обстрела в центре ШебекиноПоследствия обстрела в центре Шебекино
Последствия обстрела в центре Шебекино
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Неспокойное утро: в Белгородской области растёт число пострадавших от атак ВСУ
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