В Сети появились фото последствий ночных обстрелов Шебекино

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Published Сегодня, 10:01
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В понедельник, 8 июля, город Шебекино в Белгородкой области более четырёх раз попадал под обстрел со стороны ВСУ. Сегодня в Сети начали распространяться кадры последствий атаки.
В центре города повреждены фасады и остекления нескольких зданий.
В результате вечерних и ночных обстрелов в Шебекино пострадали пятеро мирных жителей. Разрушения зафиксированы в квартирах МКД, частных домовладениях и соцобъекте, пострадали автомобили и линия электропередачи.
Утром 9 июля Шебекинский городской округ снова атаковали. Ранены два мирных жителя. Пострадали четыре соцобъекта, кровля частного дома.