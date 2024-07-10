Один человек пострадал от атаки дронов на Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки двух дронов-камикадзе, совершённой Вооружёнными силами Украины на город Грайворон.
В результате первого удара пострадал мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями шеи доставили в Грайворонскую ЦРБ. Сейчас его транспортируют в областную клиническую больницу.
В одном здании выбиты окна и повреждён фасад. Кроме того, в одной из квартир многоквартирного дома было выбито окно, а также повреждены четыре легковых автомобиля.
Второй дрон взорвался на парковке социального объекта. Осколками посечены четыре автомобиля, находившихся на стоянке.
Информация о последствиях продолжает уточняться, на местах работают оперативные службы.
Напомним, недавно появились новости об очередном погибшем в результате обстрела Белгородской области.