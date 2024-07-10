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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Последствия обстрела в Грайвороне

Один человек пострадал от атаки дронов на Белгородскую область

10 июля 2024, 09:09
Фото: официальная страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела в Грайвороне

Город Грайворон в Белгородской области атаковали два дрона-камикадзе

ВСУ вновь атаковали Грайворон. Ранен мирный житель, есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки двух дронов-камикадзе, совершённой Вооружёнными силами Украины на город Грайворон.

В результате первого удара пострадал мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями шеи доставили в Грайворонскую ЦРБ. Сейчас его транспортируют в областную клиническую больницу.

В одном здании выбиты окна и повреждён фасад. Кроме того, в одной из квартир многоквартирного дома было выбито окно, а также повреждены четыре легковых автомобиля.

Второй дрон взорвался на парковке социального объекта. Осколками посечены четыре автомобиля, находившихся на стоянке.

Информация о последствиях продолжает уточняться, на местах работают оперативные службы.

Напомним, недавно появились новости об очередном погибшем в результате обстрела Белгородской области.

Последствия обстрела в ГрайворонеПоследствия обстрела в Грайвороне
Последствия обстрела в ГрайворонеПоследствия обстрела в Грайвороне
Последствия обстрела в Грайвороне
Фото: официальная страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Стало известно об очередном погибшем при обстреле в Белгородской области
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