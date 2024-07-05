Воронки во дворах, оплавленные машины и пустой рынок: как сейчас выглядит Грайворон?

Встретившиеся нам грайворонцы уверены, что на сто процентов от очередной внезапной атаки не застрахован никто. При этом невозможность помочь соседу в момент обстрела — одна из самых страшных для них вещей. А отношения с соседями здесь у всех очень тёплые: грайворонцы в курсе, кто живёт у них на улице, какие у кого привычки, распорядок дня и любимые темы для шуток.