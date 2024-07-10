Стало известно об очередном погибшем при обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Белгородской области в результате обстрела погиб ещё один мирный житель. Трагедия произошла 8 июля в Шебекино. Однако о гибели мужчины в результате вечерней атаки стало известно только сегодня.
За вчерашний день, 9 июля, под удар ВСУ попали семь приграничных районов. Есть раненые и разрушения.
Шесть человек пострадали накануне при атаках на Шебекинский горокруг. Все они остаются в больницах Белгорода. В тяжёлом состоянии находится женщина из Новой Таволжанки, она в реанимации.
В остальных районах пострадавших накануне не было. Вместе с тем разрушения только в Шебекинском горокруге выявили в 10 частных домах и двух соцобъектах, двух коммерческих объектах, трёх надворных постройках и нежилом здании. Повреждены также пять автомобилей и линия электропередачи.
В Грайворонском горокруге за сутки разрушения выявили в пяти многоквартирных и шести частных домах. Задело при атаках БПЛА пять автомобилей.
Три частных дома и одна машина повреждены при атаках на Белгородский район. Два автомобиля пострадали при ударах БПЛА в Валуйском горокруге. Ещё одна машина повреждена в Краснояружском районе, там же разрушения есть в торговом объекте.
В Волоконовском районе после атаки БПЛА задело линию электропередачи. Борисовский район накануне попал под обстрелы и удары беспилотников, но обошлось без последствий на земле.