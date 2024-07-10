Стало известно об очередном погибшем при обстреле в Белгородской области

Шесть человек ранены, есть разрушения из-за атак на белгородское приграничье

Мирный житель погиб в результате одного из обстрелов на этой неделе. Что же касается статистики за вчерашний день, то ранены шесть человек, есть разрушения в частных домах и МКД. Всего под удар попали семь приграничных районов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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