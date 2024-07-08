«Сидим тут, как в Донецке». Жители Козинки рассказали о ситуации в Грайвороне

Несколько раз Сима сравнила жизнь в Грайвороне с жизнью в Донецке. Девушка призналась, что раньше не понимала, как люди там живут и не уезжают к близким. До тех пор, пока сама не столкнулась с этим. В Грайвороне женщина снимает дом уже почти год, окончательно же перебраться на время решили после мощных мартовских обстрелов.