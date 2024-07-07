Комбайн, два авто и дом стали целью для беспилотников ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
ВСУ 7 июля вновь атаковали Шебекинский горокруг. Есть разрушения.
В районе Шебекино взорвался FPV-дрон. Произошло это на территории одного из сельхозпредприятий. Повреждены легковушка и комбайн.
Ещё одна машина пострадала от атаки дрона-камикадзе в Красном. А в Ленинском целью для удара стал частный дом — на его территорию сбросили взрывное устройство. Помимо дома, повреждены надворные постройки.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что накануне ВСУ атаковали Белгород и восемь районов. Полностью разрушено шесть домов, повреждены ещё шесть. Кроме того, при обстрелах и атаках БПЛА задело автомобили и сельхозтехнику.