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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Беспилотники

Комбайн, два авто и дом стали целью для беспилотников ВСУ в Белгородской области

7 июля 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ВСУ атаковали Шебекино, Красное и Ленинский в Белгородской области

По населённым пунктам ударили FPV-дроном, дроном-камикадзе. Ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 7 июля вновь атаковали Шебекинский горокруг. Есть разрушения.

В районе Шебекино взорвался FPV-дрон. Произошло это на территории одного из сельхозпредприятий. Повреждены легковушка и комбайн.

Ещё одна машина пострадала от атаки дрона-камикадзе в Красном. А в Ленинском целью для удара стал частный дом — на его территорию сбросили взрывное устройство. Помимо дома, повреждены надворные постройки.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что накануне ВСУ атаковали Белгород и восемь районов. Полностью разрушено шесть домов, повреждены ещё шесть. Кроме того, при обстрелах и атаках БПЛА задело автомобили и сельхозтехнику.

Чем ВСУ атаковали Белгородскую области за сутки?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Красное#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Ленинский
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