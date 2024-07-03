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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Дым, архивное фото

Серия мощных взрывов над Белгородом: поступают сообщения о первых последствиях

3 июля 2024, 10:13
Фото: bel.ru
Дым, архивное фото

Дым заметили в Белгороде после череды мощных взрывов и работы ПВО

В 12:30 над Белгородом и районом раздалась череда мощных взрывов. По предварительным данным, есть разрушения: жители города делятся видео со столбом чёрного дыма. Предположительно, пострадало здание шиномонтажного салона.
Сюжет
МЧС

Серия взрывов над городом

В районе 12:30 ВСУ выпустили по Белгороду и району пакет ракет. Вероятнее всего, стреляли из РСЗО типа «Вампир» или «Хаймарс». Официально комментариев на момент публикации по типу вооружения не поступало. Ряд военкоров предположил, что били всё же из «Хаймарс».

В небе сработали системы ПВО. От мощных взрывов у жителей Белгорода задрожали окна. У некоторых жителей района Харгора ходуном заходили двери. Очевидцы насчитали по меньшей мере десять разрывов. Характерные следы-облака запечатлели на камеру.

Фото: bel.ru

Дым над городом

Через короткое время стали поступать первые сообщения о последствиях на земле. Подписчики Бел.Ру заметили дым в районе улицы Корочанской, что на юго-востоке города. Связано ли возгорание с обстрелом — доподлинно неизвестно. Читатели на месте предположили, что около одной из «шиномонтажек» прямо на выезде из города был «прилёт».

Видео: bel.ru

Кроме того, после взрывов в небе на земле нашли осколки.

Фото: bel.ru

Прямо в момент подготовки этой публикации очевидцы передают, что пожар разрастается. На место прибыли спасатели и МЧС.

Фото: «Фонарь»

Есть ли пострадавшие?

Интернет-СМИ «Фонарь» сообщает, что, по их данным, на месте возможного «прилёта» есть пострадавшие. Их число не называется. Нет и официального комментария по ситуации.

Обновлено. Губернатор Гладков в 13:47 не подтвердил информацию о пострадавших — в его сводке о произошедшем речи об этом не идёт.

Это уже вторая атака на столицу региона за день. В первый раз громко было около полудня, однако взрывов тогда было значительно меньше.

Бел.Ру продолжит следить за развитием событий.

Массированная атака на Белгород: в городе после сильного обстрела виден дым
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