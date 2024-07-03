Серия мощных взрывов над Белгородом: поступают сообщения о первых последствиях

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В районе 12:30 ВСУ выпустили по Белгороду и району пакет ракет. Вероятнее всего, стреляли из РСЗО типа «Вампир» или «Хаймарс». Официально комментариев на момент публикации по типу вооружения не поступало. Ряд военкоров предположил, что били всё же из «Хаймарс».
В небе сработали системы ПВО. От мощных взрывов у жителей Белгорода задрожали окна. У некоторых жителей района Харгора ходуном заходили двери. Очевидцы насчитали по меньшей мере десять разрывов. Характерные следы-облака запечатлели на камеру.
Через короткое время стали поступать первые сообщения о последствиях на земле. Подписчики Бел.Ру заметили дым в районе улицы Корочанской, что на юго-востоке города. Связано ли возгорание с обстрелом — доподлинно неизвестно. Читатели на месте предположили, что около одной из «шиномонтажек» прямо на выезде из города был «прилёт».
Кроме того, после взрывов в небе на земле нашли осколки.
Прямо в момент подготовки этой публикации очевидцы передают, что пожар разрастается. На место прибыли спасатели и МЧС.
Интернет-СМИ «Фонарь» сообщает, что, по их данным, на месте возможного «прилёта» есть пострадавшие. Их число не называется. Нет и официального комментария по ситуации.
Обновлено. Губернатор Гладков в 13:47 не подтвердил информацию о пострадавших — в его сводке о произошедшем речи об этом не идёт.
Это уже вторая атака на столицу региона за день. В первый раз громко было около полудня, однако взрывов тогда было значительно меньше.
Бел.Ру продолжит следить за развитием событий.