Серия мощных взрывов над Белгородом: поступают сообщения о первых последствиях

Через короткое время стали поступать первые сообщения о последствиях на земле. Подписчики Бел.Ру заметили дым в районе улицы Корочанской, что на юго-востоке города. Связано ли возгорание с обстрелом — доподлинно неизвестно. Читатели на месте предположили, что около одной из «шиномонтажек» прямо на выезде из города был «прилёт».