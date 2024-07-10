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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области

Гладков подтвердил информацию о погибшем в Шебекино. Что ещё известно о последствиях?

10 июля 2024, 10:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области

Один человек погиб, семеро пострадали в результате обстрела Шебекино

Город попал под обстрел 10 июля. Погиб мирный житель, ещё семеро ранены. Разрушения выявлены в многоквартирных домах, коммерческих объектах, на промышленном предприятии. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области 10 июля. Подтвердилась информация о погибшем. Жертвой стал мужчина: он скончался до приезда скорой помощи.

Ранены семь человек — шесть мужчин и женщина. Троих пострадавших отправили в горбольницу № 2 Белгорода, ещё одного — в областную больницу. Остальные сами обратились за помощью медиков в Шебекинскую ЦРБ.

Разрушения выявили в трёх многоквартирных домах, двух соцобъектах, пяти коммерческих объектах и на промышленном предприятии. Повреждено 20 машин, одна из них загорелась, но пожар уже потушили.

Последствия обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Город Шебекино вновь под обстрелом, очевидцы сообщают как минимум об одном погибшем
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