Гладков подтвердил информацию о погибшем в Шебекино. Что ещё известно о последствиях?

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области 10 июля. Подтвердилась информация о погибшем. Жертвой стал мужчина: он скончался до приезда скорой помощи.
Ранены семь человек — шесть мужчин и женщина. Троих пострадавших отправили в горбольницу № 2 Белгорода, ещё одного — в областную больницу. Остальные сами обратились за помощью медиков в Шебекинскую ЦРБ.
Разрушения выявили в трёх многоквартирных домах, двух соцобъектах, пяти коммерческих объектах и на промышленном предприятии. Повреждено 20 машин, одна из них загорелась, но пожар уже потушили.