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Published Сегодня, 19:10

Modified Сегодня, 19:12

Updated Сегодня, 19:12

Два человека ранены после атаки беспилотников ВСУ в Шебекино

Два человека ранены после атаки беспилотников ВСУ в Шебекино

1 июля 2024, 19:10
Фото: Изображение Midjourney
Взрывы произошли на парковке возле торгового центра. О последствиях и пострадавших сообщил Вячеслав Гладков.

Вечером 1 июля ВСУ атаковали с помощью беспилотников парковку возле торгового центра в Шебекино. В результате взрывов загорелся и полностью уничтожен легковой автомобиль. Два человека получили ранения.

Женщине осколки попали в кисти рук. Ей оказали помощь и отпустили лечиться домой. У мужчины — осколочные ранения ноги, грудной клетки и головы. Его доставляют в областную клиническую больницу.

Горевший автомобиль потушили. Пострадало и здание торгового центра — повреждены фасад и кровля. Оперативные службы работают на месте происшествия.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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