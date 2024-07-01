Два человека ранены после атаки беспилотников ВСУ в Шебекино

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Вечером 1 июля ВСУ атаковали с помощью беспилотников парковку возле торгового центра в Шебекино. В результате взрывов загорелся и полностью уничтожен легковой автомобиль. Два человека получили ранения.
Женщине осколки попали в кисти рук. Ей оказали помощь и отпустили лечиться домой. У мужчины — осколочные ранения ноги, грудной клетки и головы. Его доставляют в областную клиническую больницу.
Горевший автомобиль потушили. Пострадало и здание торгового центра — повреждены фасад и кровля. Оперативные службы работают на месте происшествия.