Семь человек ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области

Напомним, что в Ржевке утром 11 июля погиб мирный житель, ещё трое ранены. Накануне при атаках ВСУ пострадали 14 человек, 11 из них — при обстреле Шебекино. Ещё один мирный житель при вчерашнем ударе по городу погиб.