Семь человек ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
ВСУ 11 июля обстреляли Шебекино. Ранены семь человек — двое мужчин и пять женщин. Есть разрушения.
Одна пострадавшая получила осколочные ранения. У ещё одной женщины, помимо осколочных ранений, — закрытая черепно-мозговая травма. Обеих везут в больницы в Белгороде.
Третьей пострадавшей медпомощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась. Четверо раненых обратились за помощью в местную больницу. Их уже перевели на амбулаторное лечение.
Информация о разрушениях уточняется. Уже известно, что их выявили в трёх многоквартирных домах, двух социальных и трёх коммерческих объектах. Осколками посекло 15 машин.
Напомним, что в Ржевке утром 11 июля погиб мирный житель, ещё трое ранены. Накануне при атаках ВСУ пострадали 14 человек, 11 из них — при обстреле Шебекино. Ещё один мирный житель при вчерашнем ударе по городу погиб.