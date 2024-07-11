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Последствия обстрела Шебекино

Семь человек ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области

11 июля 2024, 08:30
Фото: «ШО Шебекино»
Последствия обстрела Шебекино
Пострадали двое мужчин и пять женщин. Разрушения уже выявили в двух социальных и трёх коммерческих объектах. Осколками посекло 15 машин, повреждены дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 11 июля обстреляли Шебекино. Ранены семь человек — двое мужчин и пять женщин. Есть разрушения.

Одна пострадавшая получила осколочные ранения. У ещё одной женщины, помимо осколочных ранений, — закрытая черепно-мозговая травма. Обеих везут в больницы в Белгороде.

Третьей пострадавшей медпомощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась. Четверо раненых обратились за помощью в местную больницу. Их уже перевели на амбулаторное лечение.

Информация о разрушениях уточняется. Уже известно, что их выявили в трёх многоквартирных домах, двух социальных и трёх коммерческих объектах. Осколками посекло 15 машин.

Напомним, что в Ржевке утром 11 июля погиб мирный житель, ещё трое ранены. Накануне при атаках ВСУ пострадали 14 человек, 11 из них — при обстреле Шебекино. Ещё один мирный житель при вчерашнем ударе по городу погиб.

Один человек погиб, ранены трое после атаки дронов в белгородской Ржевке
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