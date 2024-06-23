ВСУ пытались атаковать Белгородскую область «вампиром». Сработала ПВО

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Сегодня, 23 июня, около 11:15 над территорией Белгородской области сработала система ПВО. В это время над регионом уничтожили три реактивных снаряда РСЗО «Вампир».
Над каким именно муниципальным образованием оказались сбиты воздушные цели, в пресс-службе ведомства не уточнили.
Примерно в это же время в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность, жители услышали громкие звуки.
По информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Но разрушения зафиксировали в Белгороде и трёх населённых пунктах Белгородского района.