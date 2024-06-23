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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Над Белгородской областью сбили три снаряда РСЗО «Вампир»

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область «вампиром». Сработала ПВО

23 июня 2024, 09:27
Фото: 1MI

Над Белгородской областью сбили три снаряда РСЗО «Вампир»

Ракетную опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге объявили в 11:12, спустя пару минут белгородцы услышали громкие звуки. По информации Минобороны РФ, сработала ПВО: удалось сбить три реактивных снаряда.
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Обстрел

Сегодня, 23 июня, около 11:15 над территорией Белгородской области сработала система ПВО. В это время над регионом уничтожили три реактивных снаряда РСЗО «Вампир».

Над каким именно муниципальным образованием оказались сбиты воздушные цели, в пресс-службе ведомства не уточнили.

Примерно в это же время в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность, жители услышали громкие звуки.

По информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Но разрушения зафиксировали в Белгороде и трёх населённых пунктах Белгородского района.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Атака ВСУ#Обстрелы
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