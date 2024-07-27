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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Разрушения после атаки на школу в Белгородской области

Под удар беспилотников попала белгородская школа, ещё один дрон упал на кровлю МКД

27 июля 2024, 15:08
Фото: Telegram-канал «Красная Яруга»
Разрушения после атаки на школу в Белгородской области

ВСУ атаковали Краснояружский и Белгородский районы

Атакам подверглись четыре населённых пункта. Повреждения получил транспорт, разрушения есть в частном и многоквартирном домах, на сельхозпредприятии и в здании школы.

ВСУ атаковали дронами два приграничных района. Разрушения есть в школе и на сельхозпредприятии, в домах. Повреждён транспорт.

В Краснояружском районе под удар попали столица муниципалитета и село Илёк-Пеньковка. В Красной Яруге дрон упал на кровлю многоквартирного дома. В трёх квартирах выбило окна, повреждён фасад.

В Илёк-Пеньковке один FPV-дрон ударил по грузовику. Со второго БПЛА сбросили взрывное устройство на легковушку. Ещё двумя дронами ВСУ ударили по местной школе. В здании повреждены остекление, фасад и крыша.

В Бессоновке в Белгородском районе взрывные устройства с двух беспилотников сбросили на территорию сельхозпредприятия. В результате повреждено оборудование.

В Петровке дрон атаковал частный дом и легковой автомобиль.

Последствия атак ВСУ на Белгородскую область Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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