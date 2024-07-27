Под удар беспилотников попала белгородская школа, ещё один дрон упал на кровлю МКД

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
ВСУ атаковали дронами два приграничных района. Разрушения есть в школе и на сельхозпредприятии, в домах. Повреждён транспорт.
В Краснояружском районе под удар попали столица муниципалитета и село Илёк-Пеньковка. В Красной Яруге дрон упал на кровлю многоквартирного дома. В трёх квартирах выбило окна, повреждён фасад.
В Илёк-Пеньковке один FPV-дрон ударил по грузовику. Со второго БПЛА сбросили взрывное устройство на легковушку. Ещё двумя дронами ВСУ ударили по местной школе. В здании повреждены остекление, фасад и крыша.
В Бессоновке в Белгородском районе взрывные устройства с двух беспилотников сбросили на территорию сельхозпредприятия. В результате повреждено оборудование.
В Петровке дрон атаковал частный дом и легковой автомобиль.