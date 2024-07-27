В обстреливаемом Шебекино начнут автоматически открывать двери при ракетной опасности

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В Шебекино установят контроллеры на дверях подъездов многоквартирных домов. Работа начнётся с сегодняшнего дня, 27 июля.
При получении сигнала о ракетной опасности контроллеры должны автоматически открывать двери, чтобы прохожие смогли забежать в подъезд и переждать угрозу. В первую очередь контроллеры установят в обстреливаемой части города.
Всего должны внедрить 950 контроллеров. Пока что в работе находится 200 устройств.
Тем временем шебекинцы утром уже сообщали, что слышали звуки прилётов в городе. Кроме того, МЧС предупреждало, что был обстрел Новой Таволжанки.