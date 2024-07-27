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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Дверь подъезда, оснащённого контроллером для автоматического открытия дверей при ракетной опасности

В обстреливаемом Шебекино начнут автоматически открывать двери при ракетной опасности

27 июля 2024, 06:25
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Дверь подъезда, оснащённого контроллером для автоматического открытия дверей при ракетной опасности

В белгородском Шебекино появятся контроллеры на дверях МКД

Установку должны начать с сегодняшнего дня. Контроллеры при получении сигнала о ракетной опасности должны автоматически открывать двери подъездов МКД, чтобы люди смогли переждать угрозу. Всего планируется установить 950 таких устройств, сообщил губернатор.
Сюжет
Обстрел

В Шебекино установят контроллеры на дверях подъездов многоквартирных домов. Работа начнётся с сегодняшнего дня, 27 июля.

При получении сигнала о ракетной опасности контроллеры должны автоматически открывать двери, чтобы прохожие смогли забежать в подъезд и переждать угрозу. В первую очередь контроллеры установят в обстреливаемой части города.

Всего должны внедрить 950 контроллеров. Пока что в работе находится 200 устройств.

Тем временем шебекинцы утром уже сообщали, что слышали звуки прилётов в городе. Кроме того, МЧС предупреждало, что был обстрел Новой Таволжанки.

Не только в Белгороде: где ещё во время обстрелов подъездные двери будут открыты?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Ракетная опасность#Контроллеры
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