Первый канал вспомнил о погибших с начала СВО белгородских детях

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Первый канал выпустил сюжет, приуроченный ко Дню памяти детей, погибших при обстрелах в Донбассе. Однако в последние годы дети в результате атак ВСУ гибли не только там.
Всего в траурном списке — 355 имён, подсчитали журналисты. Это дети, погибшие при обстрелах в Белгородской, Брянской и Курской областях, в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.
В сюжете Первого канала вспомнили о двоих юных белгородцах, ставших жертвами атак. Речь идёт о годовалом Германе — он погиб после обстрела Белгорода 30 декабря, а также о 8-летней Авроре — её тело обнаружили под завалами обрушившейся части дома на улице Щорса 12 мая.
Сколько несовершеннолетних в Белгородской области стали жертвами обстрелов с начала СВО? Статистики от официальных источников, актуальной на сегодняшний день, нет. Однако можно вспомнить хронику событий.
Как ранее сообщили в правительстве в ответ на запрос журналистов, с февраля 2022 года по январь 2024 года в Белгородской области погибли восемь детей.
15 февраля жертвой атаки ВСУ на Белгород стала годовалая девочка. С ребёнком гуляли на стадионе, на который пришёлся основной прилёт.
17 марта при утреннем обстреле Белгорода погибла 16-летняя девушка. Она находилась дома, в который попал снаряд.
На следующий день в Никольском в Белгородском районе от попадания снаряда в дом погибла семья из четырёх человек. Один из них — 17-летний парень.
12 мая в результате атаки обрушилась часть многоквартирного дома на улице Щорса в Белгороде. Среди погибших — 17-летняя студентка медколледжа «БелГУ», 12-летний мальчик и уже упомянутая выше 8-летняя девочка Аврора.
17 мая в Октябрьском в Белгородском районе дрон ВСУ атаковал автомобиль. Погибли женщина и её 4-летний сын.
Жертвой атаки FPV-дрона в Волоконовском районе 30 июня стала 4-летняя девочка. Семья находилась в машине, когда попала под удар.
11 июля ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на детскую площадку в Шебекино. Пострадали пятеро детей. Один из них — 16-летний подросток — потерял много крови. Врачи до последнего боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось.