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Больше 10 детей погибли в Белгородской области с начала СВО

Первый канал вспомнил о погибших с начала СВО белгородских детях

27 июля 2024, 09:16
Фото: 1MI

Больше 10 детей погибли в Белгородской области с начала СВО

В своём сюжете ко Дню памяти детей, погибших при обстрелах в Донбассе, Первый канал вспомнил и двоих юных белгородцев, ставших жертвами атак. А сколько всего несовершеннолетних жителей региона погибли с начала СВО?
Сюжет
Дети

Первый канал выпустил сюжет, приуроченный ко Дню памяти детей, погибших при обстрелах в Донбассе. Однако в последние годы дети в результате атак ВСУ гибли не только там.

Всего в траурном списке — 355 имён, подсчитали журналисты. Это дети, погибшие при обстрелах в Белгородской, Брянской и Курской областях, в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

В сюжете Первого канала вспомнили о двоих юных белгородцах, ставших жертвами атак. Речь идёт о годовалом Германе — он погиб после обстрела Белгорода 30 декабря, а также о 8-летней Авроре — её тело обнаружили под завалами обрушившейся части дома на улице Щорса 12 мая.

Сколько несовершеннолетних в Белгородской области стали жертвами обстрелов с начала СВО? Статистики от официальных источников, актуальной на сегодняшний день, нет. Однако можно вспомнить хронику событий.

Как ранее сообщили в правительстве в ответ на запрос журналистов, с февраля 2022 года по январь 2024 года в Белгородской области погибли восемь детей.

15 февраля жертвой атаки ВСУ на Белгород стала годовалая девочка. С ребёнком гуляли на стадионе, на который пришёлся основной прилёт.

17 марта при утреннем обстреле Белгорода погибла 16-летняя девушка. Она находилась дома, в который попал снаряд.

На следующий день в Никольском в Белгородском районе от попадания снаряда в дом погибла семья из четырёх человек. Один из них — 17-летний парень.

12 мая в результате атаки обрушилась часть многоквартирного дома на улице Щорса в Белгороде. Среди погибших — 17-летняя студентка медколледжа «БелГУ», 12-летний мальчик и уже упомянутая выше 8-летняя девочка Аврора.

17 мая в Октябрьском в Белгородском районе дрон ВСУ атаковал автомобиль. Погибли женщина и её 4-летний сын.

Жертвой атаки FPV-дрона в Волоконовском районе 30 июня стала 4-летняя девочка. Семья находилась в машине, когда попала под удар.

11 июля ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на детскую площадку в Шебекино. Пострадали пятеро детей. Один из них — 16-летний подросток — потерял много крови. Врачи до последнего боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось.

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