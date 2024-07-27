Первый канал вспомнил о погибших с начала СВО белгородских детях

11 июля ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на детскую площадку в Шебекино. Пострадали пятеро детей. Один из них — 16-летний подросток — потерял много крови. Врачи до последнего боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось.