ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство на детскую площадку в Шебекино

По официальной информации от Вячеслава Гладкова, ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство на детскую площадку одного из многоквартирных домов в Шебекино. В тот момент там находились пятеро детей. Все пять получили осколочные ранения, подтвердил губернатор. Самому младшему, как и сообщал источник Бел.Ру, 8 лет.