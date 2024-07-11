bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:56

Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Атака ВСУ на детскую площадку в Шебекино

ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство на детскую площадку в Шебекино

11 июля 2024, 18:56
Фото: 1MI
Атака ВСУ на детскую площадку в Шебекино
Вячеслав Гладков подтвердил информацию о пятерых раненых детях. По официальной информации, дрон намеренно сбросил взрывное устройство на детскую площадку с играющими на ней детьми. Все пятеро мальчиков направлены в детскую областную клиническую больницу.
Сюжет
Дети

По официальной информации от Вячеслава Гладкова, ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство на детскую площадку одного из многоквартирных домов в Шебекино. В тот момент там находились пятеро детей. Все пять получили осколочные ранения, подтвердил губернатор. Самому младшему, как и сообщал источник Бел.Ру, 8 лет.

Двоих, находящихся в тяжёлом состоянии, срочно направили в детскую областную клиническую больницу. Остальным ребятам оказали медицинскую помощь в районной больнице Шебекино. Однако их также отправили в областную больницу.

«Стратегических объектов в этом районе не было, и дети, попавшие под обстрел, никак не связаны с армией», — сказал губернатор Белгородской области.
Пятеро детей получили осколочные ранения при атаке дрона ВСУ в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Шестеро мирных жителей пострадали при атаке дронов двух районов Белгородской областиЖители Шебекино сообщают о пострадавшем и о врезавшемся в жилой дом беспилотникеДва водителя пострадали при атаке дронов в Белгородской области
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Дети#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Обстрелы#Дроны
Подпишитесь
Пятеро детей получили осколочные ранения при атаке дрона ВСУ в Шебекино
Сегодня, 18:30
Замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» задержали: что известно
Сегодня, 13:24
«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстрелов
Сегодня, 12:28
Не хватило места: белгородцы снова не поместились в укрытия на пляже «Берега»
Сегодня, 16:40
Что известно о деле против экс-замгубернатора по АПК Юлии Щедриной?
Сегодня, 12:15