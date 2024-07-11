ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство на детскую площадку в Шебекино

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
По официальной информации от Вячеслава Гладкова, ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство на детскую площадку одного из многоквартирных домов в Шебекино. В тот момент там находились пятеро детей. Все пять получили осколочные ранения, подтвердил губернатор. Самому младшему, как и сообщал источник Бел.Ру, 8 лет.
Двоих, находящихся в тяжёлом состоянии, срочно направили в детскую областную клиническую больницу. Остальным ребятам оказали медицинскую помощь в районной больнице Шебекино. Однако их также отправили в областную больницу.
«Стратегических объектов в этом районе не было, и дети, попавшие под обстрел, никак не связаны с армией», — сказал губернатор Белгородской области.