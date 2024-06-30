При атаке FPV-дрона погибла 4-летняя девочка, её родители и бабушка с дедушкой ранены

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
При атаке FPV-дрона в Белгородской области погибла четырёхлетняя девочка. Трагедия произошла около села Новое Волоконовского района.
В момент атаки семья из пяти человек — девочка, её мама и папа, бабушка и дедушка — была в пути в автомобиле. Родственники погибшего ребёнка пострадали — у них множественные осколочные ранения.
В самом тяжёлом состоянии сейчас находится дедушка девочки. У мужчины — проникающее ранение, медики оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, что сегодня в Борисовском районе из-за атаки FPV-дрона на частный дом пострадали ещё двое мирных жителей. Состояние раненых оценивалось как тяжёлое.