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Published Сегодня, 18:45

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Updated Сегодня, 18:49

Четырёхлетняя девочка погибла при атаке FPV-дрона в Белгородской области

При атаке FPV-дрона погибла 4-летняя девочка, её родители и бабушка с дедушкой ранены

30 июня 2024, 18:45
Фото: 1MI

Четырёхлетняя девочка погибла при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Семья из пяти человек ехала в автомобиле, когда их настигла атака. У пострадавших — множественные осколочные ранения. В тяжёлом состоянии находится дедушка погибшей девушки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

При атаке FPV-дрона в Белгородской области погибла четырёхлетняя девочка. Трагедия произошла около села Новое Волоконовского района.

В момент атаки семья из пяти человек — девочка, её мама и папа, бабушка и дедушка — была в пути в автомобиле. Родственники погибшего ребёнка пострадали — у них множественные осколочные ранения.

В самом тяжёлом состоянии сейчас находится дедушка девочки. У мужчины — проникающее ранение, медики оказывают ему необходимую помощь.

Напомним, что сегодня в Борисовском районе из-за атаки FPV-дрона на частный дом пострадали ещё двое мирных жителей. Состояние раненых оценивалось как тяжёлое.

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