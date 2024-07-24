Погиб человек, взрыв разрушил часть МКД: что произошло в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Вчера, 23 июля ВСУ снова атаковали регион. Шесть районов оказались под ударом. Почти во всех есть последствия.
В Краснояружском районе погиб мужчина. Он подорвался на взрывоопасном предмете. Сообщается, что мужчина проник в запрещённую зону, несмотря на колючую проволоку и запрещающие таблички.
В Новопетровке в Валуйском горокруге взорвался дрон. В результате разрушена часть двухэтажного МКД.
Ещё две квартиры в многоквартирном доме повреждены в Грайворонском горокруге. Кроме того, разрушения здесь зафиксировали в двух частных домах и надворной постройке. Повреждено два автомобиля.
Ещё одна машина пострадала в Белгородском районе.
В Шебекинском горокруге разрушения выявили в трёх частных домах и нежилом здании. Повреждены три автомобиля, трактор и линия электроснабжения.
Под ударом накануне был и Волоконовский район, но в этом случае обошлось без последствий на земле.