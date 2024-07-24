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Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Погиб человек, взрыв разрушил часть МКД: что произошло в Белгородской области

24 июля 2024, 08:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Под ударом ВСУ за день оказались шесть районов Белгородской области

Погиб мужчина, который попал в запрещённую зону. Кроме того, после взрыва разрушена часть многоквартирного дома, повреждено ещё несколько единиц жилья, сообщили в оперштабе.
Сюжет
Обстрел

Вчера, 23 июля ВСУ снова атаковали регион. Шесть районов оказались под ударом. Почти во всех есть последствия.

В Краснояружском районе погиб мужчина. Он подорвался на взрывоопасном предмете. Сообщается, что мужчина проник в запрещённую зону, несмотря на колючую проволоку и запрещающие таблички.

В Новопетровке в Валуйском горокруге взорвался дрон. В результате разрушена часть двухэтажного МКД.

Ещё две квартиры в многоквартирном доме повреждены в Грайворонском горокруге. Кроме того, разрушения здесь зафиксировали в двух частных домах и надворной постройке. Повреждено два автомобиля.

Ещё одна машина пострадала в Белгородском районе.

В Шебекинском горокруге разрушения выявили в трёх частных домах и нежилом здании. Повреждены три автомобиля, трактор и линия электроснабжения.

Под ударом накануне был и Волоконовский район, но в этом случае обошлось без последствий на земле.

ЧП в Белгородской области: на взрывоопасном предмете подорвался мужчина
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