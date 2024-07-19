Подросток, раненный при атаке ВСУ на детскую площадку, умер в больнице

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:49
16-летний подросток, пострадавший при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, скончался в больнице. О его смерти стало известно 19 июля.
Сообщается, что подросток получил серьёзные ранения, он потерял около четырёх литров крови. Уже в больнице у пострадавшего дважды останавливалось сердце, но его удавалось вернуть к жизни.
Из-за тяжёлого состояния юного пациента не смогли отправить в Москву, однако белгородские медики были на связи со специалистами федерального центра. Тем не менее спасти подростка всё же не удалось.
Происшествие случилось ещё 11 июля. На детскую площадку у многоквартирного дома в Шебекино ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. Ранения получили пятеро детей, самому младшему из них — восемь лет.