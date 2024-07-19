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Гладков сообщил о смерти подростка, раненного на детской площадке в Шебекино

Подросток, раненный при атаке ВСУ на детскую площадку, умер в больнице

19 июля 2024, 06:30
Фото: 1MI

Гладков сообщил о смерти подростка, раненного на детской площадке в Шебекино

Происшествие случилось 11 июля, 16-летний парень потерял много крови. У юного пациента дважды останавливалось сердце. Спасти пострадавшего всё же не удалось, заявил губернатор.

16-летний подросток, пострадавший при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, скончался в больнице. О его смерти стало известно 19 июля.

Сообщается, что подросток получил серьёзные ранения, он потерял около четырёх литров крови. Уже в больнице у пострадавшего дважды останавливалось сердце, но его удавалось вернуть к жизни.

Из-за тяжёлого состояния юного пациента не смогли отправить в Москву, однако белгородские медики были на связи со специалистами федерального центра. Тем не менее спасти подростка всё же не удалось.

Происшествие случилось ещё 11 июля. На детскую площадку у многоквартирного дома в Шебекино ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. Ранения получили пятеро детей, самому младшему из них — восемь лет.

ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство на детскую площадку в Шебекино
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Смерть#Детская площадка#Подросток#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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