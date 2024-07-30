Снаряды прилетели на территорию двух белгородских предприятий — ранен мужчина

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
ВСУ обстреляли Шебекино. Прилёты были на территориях двух предприятий. На одном из них ранен мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травмы. Мужчину везут в больницу в Белгороде.
В результате прилёта снаряда на территорию второго предприятия в Шебекино в здании пробило кровлю. Кроме того, повреждена стена.
Также под ударом оказалась Вознесеновка. Из-за атаки дрона пострадала женщина. У неё баротравма и ушиб руки. К медикам пострадавшая обратилась самостоятельно. Её тоже должны перевести в больницу в Белгороде.
Шебекинский горокруг находится под ударами ВСУ с самого утра. В Вознесеновке после атак БПЛА разрушения есть в частном доме и на сельхозпредприятии. На ещё один дом в Терезовке ВСУ сбросили взрывное устройство.