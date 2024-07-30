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Published Сегодня, 09:21

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Два человека ранены в результате атак на Белгородскую область

Снаряды прилетели на территорию двух белгородских предприятий — ранен мужчина

30 июля 2024, 09:21
Фото: 1MI

Два человека ранены в результате атак на Белгородскую область

Прилёты были на предприятиях в Шебекино. Кроме того, ВСУ атаковали дроном Вознесеновку — ранена мирная жительница.

ВСУ обстреляли Шебекино. Прилёты были на территориях двух предприятий. На одном из них ранен мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травмы. Мужчину везут в больницу в Белгороде.

В результате прилёта снаряда на территорию второго предприятия в Шебекино в здании пробило кровлю. Кроме того, повреждена стена.

Также под ударом оказалась Вознесеновка. Из-за атаки дрона пострадала женщина. У неё баротравма и ушиб руки. К медикам пострадавшая обратилась самостоятельно. Её тоже должны перевести в больницу в Белгороде.

Шебекинский горокруг находится под ударами ВСУ с самого утра. В Вознесеновке после атак БПЛА разрушения есть в частном доме и на сельхозпредприятии. На ещё один дом в Терезовке ВСУ сбросили взрывное устройство.

Дома белгородцев и сельхозпредприятие вновь стали целью для беспилотников ВСУ
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