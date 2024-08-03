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Published Сегодня, 16:52

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В Шебекино после прямого попадания снаряда загорелся дом

В Шебекино после прямого попадания снаряда загорелся дом

3 августа 2024, 16:52
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Вечером 3 августа ВСУ снова обстреляли Шебекино. Один из взрывов после прилёта боеприпаса привёл к пожару в частном доме. По предварительной информации, людей в доме не было.
Сюжет
ВСУ

Около 18:45 в субботу ВСУ снова обстреляли приграничный Шебекино в Белгородской области. Один из боеприпасов взорвался в частном доме. Возник пожар. Открытое горение ликвидировали в течение получаса, сообщают местные паблики.

По предварительным данным, пострадавших нет — жители дома покинули его раньше. Официальной информации о последствиях обстрела на данный момент не поступало.

Напомним, ранее днём во время обстрела Шебекино пострадали четыре человека.

Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
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