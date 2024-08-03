В Шебекино после прямого попадания снаряда загорелся дом

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Около 18:45 в субботу ВСУ снова обстреляли приграничный Шебекино в Белгородской области. Один из боеприпасов взорвался в частном доме. Возник пожар. Открытое горение ликвидировали в течение получаса, сообщают местные паблики.
По предварительным данным, пострадавших нет — жители дома покинули его раньше. Официальной информации о последствиях обстрела на данный момент не поступало.
Напомним, ранее днём во время обстрела Шебекино пострадали четыре человека.