bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

ВСУ обстреляли Шебекино, есть раненый и разрушения

Мирный житель ранен после очередного обстрела Шебекино

22 августа 2024, 09:10
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ обстреляли Шебекино, есть раненый и разрушения
Мужчина получил осколочное ранение ноги. Разрушения есть в частных домах, в одном из них произошёл пожар. Кроме того, повреждены машины.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 22 августа обстреляли Шебекино. Пострадал мужчина: у него осколочное ранение ноги. Мирного жителя везут в больницу.

Разрушения выявили в семи частных домах. Кроме того, в ещё одном вспыхнула кровля. Также повреждены три машины и гараж.

Напомним, что в Шебекино при ночном обстреле тоже пострадала женщина. Ещё одна жительница горокруга ранена накануне в Новой Таволжанке.

Всего же за прошедший день от атак ВСУ пострадали пять человек.

ВСУ обстреляли Шебекино, есть раненый и разрушенияВСУ обстреляли Шебекино, есть раненый и разрушения
ВСУ обстреляли Шебекино, есть раненый и разрушенияВСУ обстреляли Шебекино, есть раненый и разрушения
ВСУ обстреляли Шебекино, есть раненый и разрушения
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пятеро ранены, есть разрушения — неспокойный день в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ. Что известно о последствиях?Мирный житель ранен после сброса взрывного устройства в белгородском приграничьеОдин в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших от атак белгородцев
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Произошёл взрыв: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом
Сегодня, 10:26
Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?
Сегодня, 08:01
Суд оставил без изменений приговор бывшему главе Белгородского района Попкову
Сегодня, 10:35
«Тренер по боксу» оказался не жертвой, а нападавшим? Подробности громкой истории
Сегодня, 10:17
В Белгороде снова громко: несколько взрывов прозвучало в небе
Сегодня, 09:33
Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде
Вчера, 14:23