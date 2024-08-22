Мирный житель ранен после очередного обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
ВСУ 22 августа обстреляли Шебекино. Пострадал мужчина: у него осколочное ранение ноги. Мирного жителя везут в больницу.
Разрушения выявили в семи частных домах. Кроме того, в ещё одном вспыхнула кровля. Также повреждены три машины и гараж.
Напомним, что в Шебекино при ночном обстреле тоже пострадала женщина. Ещё одна жительница горокруга ранена накануне в Новой Таволжанке.
Всего же за прошедший день от атак ВСУ пострадали пять человек.