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Published Сегодня, 08:30

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В Белгородской области вновь есть пострадавшие и разрушения после обстрелов и атак БПЛА

Пятеро ранены, есть разрушения — неспокойный день в Белгородской области

22 августа 2024, 08:30
Фото: 1MI
В Белгородской области вновь есть пострадавшие и разрушения после обстрелов и атак БПЛА

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области, есть раненые

Мирные жители пострадали в регионе после очередных атак ВСУ. Есть разрушения в частных домах, один из них полностью сгорел, на сельхозпредприятиях. Повреждены транспорт, коммерческий и социальный объекты.
Сюжет
Обстрел

ВСУ ударили по семи районам Белгородской области за сутки. Есть пострадавшие и разрушения.

Раненые

Ранены пять человек. Двое из них — супруги, которые пострадали из-за атаки FPV-дрона. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение. Его жена остаётся в больнице: состояние женщины оценивают как средней степени тяжести.

Ещё две женщины пострадали в Шебекинском горокруге. Они тоже остаются в больнице. Речь идёт о пострадавшей в результате ночного обстрела Шебекино, а также женщине, раненной после атаки на Новую Таволжанку.

В волоконовской Тишанке пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную, баротравму и осколочные ранения рук. Тем не менее госпитализация ему не потребовалась.

Разрушения

В Белгородском районе после атак ВСУ за сутки разрушения выявили в двух частных домах и на трёх сельхозпредприятиях. Повреждены две машины и социальный объект.

В Волоконовском районе разрушения есть в трёх частных домах. Один дом сгорел полностью, как и надворная постройка. Повреждено восемь машин. Один автомобиль тоже сгорел. Задело при атаках линии газо- и электроснабжения.

Два частных дома повреждены в Грайворонском горокруге. Кроме того, после обстрелов и атак дронов разрушены кровли соцобъекта и административного здания.

Разрушения в одном многоквартирном и четырёх частных домах выявили за сутки в Шебекинском горокруге. Также повреждены коммерческий объект и три машины.

Без последствий

Ещё три района Белгородской области подверглись атакам ВСУ накануне: Борисовский, Краснояружский районы и Валуйский горокруг. Несмотря на обстрелы и удары БПЛА, последствий нет, сообщили в оперштабе.

Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ. Что известно о последствиях?
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