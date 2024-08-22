Пятеро ранены, есть разрушения — неспокойный день в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:34
ВСУ ударили по семи районам Белгородской области за сутки. Есть пострадавшие и разрушения.
Ранены пять человек. Двое из них — супруги, которые пострадали из-за атаки FPV-дрона. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение. Его жена остаётся в больнице: состояние женщины оценивают как средней степени тяжести.
Ещё две женщины пострадали в Шебекинском горокруге. Они тоже остаются в больнице. Речь идёт о пострадавшей в результате ночного обстрела Шебекино, а также женщине, раненной после атаки на Новую Таволжанку.
В волоконовской Тишанке пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную, баротравму и осколочные ранения рук. Тем не менее госпитализация ему не потребовалась.
В Белгородском районе после атак ВСУ за сутки разрушения выявили в двух частных домах и на трёх сельхозпредприятиях. Повреждены две машины и социальный объект.
В Волоконовском районе разрушения есть в трёх частных домах. Один дом сгорел полностью, как и надворная постройка. Повреждено восемь машин. Один автомобиль тоже сгорел. Задело при атаках линии газо- и электроснабжения.
Два частных дома повреждены в Грайворонском горокруге. Кроме того, после обстрелов и атак дронов разрушены кровли соцобъекта и административного здания.
Разрушения в одном многоквартирном и четырёх частных домах выявили за сутки в Шебекинском горокруге. Также повреждены коммерческий объект и три машины.
Ещё три района Белгородской области подверглись атакам ВСУ накануне: Борисовский, Краснояружский районы и Валуйский горокруг. Несмотря на обстрелы и удары БПЛА, последствий нет, сообщили в оперштабе.