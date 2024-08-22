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Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 12:00

Последствия очередного обстрела

Обстановка сложная: Гладков доложил Путину, что происходит в Белгородской области

22 августа 2024, 11:58
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия очередного обстрела

Гладков доложил Путину об обстановке в Белгородской области

Президент России в прямом эфире заслушал доклады губернаторов приграничных регионов, включая Белгородскую область. Гладков сообщил о пострадавших за последнюю неделю, о трудностях с восстановлением жилья и о закрытых населённых пунктах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался об обстановке в регионе президенту России Владимиру Путину.

По информации главы региона, за последнюю неделю при обстрелах ВСУ пострадали 19 мирных жителей. Также зафиксированы различные разрушения.

Однако, несмотря на приближение осени, на многих объектах Белгородского района и Шебекинского округа пока нет возможности приступить к ремонтным работам. Связано это с большим риском атак: в день происходит около трёх-пяти на населённые пункты.

Чтобы не подвергать жизни строителей опасности, областное правительство попробует придумать, как по-другому решить возникшую проблему с затянувшимся восстановлением жилья.

«Есть угроза для строителей, поэтому сейчас выбираем оптимальный механизм восстановления. Понимаем, что впереди осень, восстанавливать нужно, но не за счёт риска для жизней строителей. Попытаемся отладить этот механизм, уверен, что мы договоримся с пострадавшими людьми. Они точно заслуживают больших усилий в этом направлении», — отметил губернатор.

Также стало известно, что в настоящее время закрытыми для въезда остаются 35 населённых пункта региона.

В пунктах временного размещения находятся 3 тысячи человек, ещё 6,7 тысячи детей отправили за пределы региона.

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