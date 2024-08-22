Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ. Что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:41
ВСУ ночью обстреляли Шебекино. Ранена женщина: у неё минно-взрывная и баротравма, осколочные ранения ног.
В городе после обстрела повреждён коммерческий объект. Кроме того, осколками посекло машину.
Уже утром 22 августа стало известно об атаке беспилотников на Белгородский район. В Ясных Зорях после сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты окна в частном доме, повреждён автомобиль. В Весёлой Лопани после взрыва разрушения есть в частном доме.