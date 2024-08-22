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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Разрушения в Белгородском районе после атак БПЛА

Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ. Что известно о последствиях?

22 августа 2024, 05:38
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения в Белгородском районе после атак БПЛА

ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали дронами Белгородский район

При обстреле пострадала женщина. Кроме того, есть разрушения в здании коммерческого объекта, домах. Повреждены машины.
Сюжет
Обстрел

ВСУ ночью обстреляли Шебекино. Ранена женщина: у неё минно-взрывная и баротравма, осколочные ранения ног.

В городе после обстрела повреждён коммерческий объект. Кроме того, осколками посекло машину.

Уже утром 22 августа стало известно об атаке беспилотников на Белгородский район. В Ясных Зорях после сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты окна в частном доме, повреждён автомобиль. В Весёлой Лопани после взрыва разрушения есть в частном доме.

Накануне при атаках на Белгородскую область пострадали ещё четверо мирных жителей. Ранены мужчина в волоконовской Тишанке, супруги в белгородской Малиновке, женщина в шебекинской Новой Таволжанке.

Мирный житель ранен после сброса взрывного устройства в белгородском приграничье
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