Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ. Что известно о последствиях?

Уже утром 22 августа стало известно об атаке беспилотников на Белгородский район. В Ясных Зорях после сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты окна в частном доме, повреждён автомобиль. В Весёлой Лопани после взрыва разрушения есть в частном доме.