Дом и надворные постройки сгорели после атаки беспилотника в Белгородской области

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Приграничный Волоконовский район вновь подвергся атаке беспилотников. В селе Новое в результате удара сгорели частный дом и надворные постройки. Кроме того, повреждены две машины и газопровод.
В Тишанке после сброса взрывных устройств с беспилотников осколками посекло две машины.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Волоконовский район с утра не раз подвергался атакам ВСУ. В Тишанке в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Есть разрушения в домах, после атак горел транспорт. Уже вечером стало известно, что в результате удара повреждения получила линия электроснабжения.
Кроме того, под удар попало Коновалово. Из-за повреждений на ЛЭП село частично на время осталось без света. А в Новом после взрыва дрона полностью сгорел автомобиль.