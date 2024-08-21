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Пожар произошёл после атак беспилотников

Дом и надворные постройки сгорели после атаки беспилотника в Белгородской области

21 августа 2024, 20:19
Фото: 1MI
Пожар произошёл после атак беспилотников

ВСУ повторно атаковали беспилотниками Волоконовский район

В одном селе после атак дронов произошёл пожар, повреждены машины. В другом населённом пункте тоже пострадал транспорт.

Приграничный Волоконовский район вновь подвергся атаке беспилотников. В селе Новое в результате удара сгорели частный дом и надворные постройки. Кроме того, повреждены две машины и газопровод.

В Тишанке после сброса взрывных устройств с беспилотников осколками посекло две машины.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Волоконовский район с утра не раз подвергался атакам ВСУ. В Тишанке в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Есть разрушения в домах, после атак горел транспорт. Уже вечером стало известно, что в результате удара повреждения получила линия электроснабжения.

Кроме того, под удар попало Коновалово. Из-за повреждений на ЛЭП село частично на время осталось без света. А в Новом после взрыва дрона полностью сгорел автомобиль.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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