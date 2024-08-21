Дом и надворные постройки сгорели после атаки беспилотника в Белгородской области

Волоконовский район с утра не раз подвергался атакам ВСУ. В Тишанке в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Есть разрушения в домах, после атак горел транспорт. Уже вечером стало известно, что в результате удара повреждения получила линия электроснабжения.