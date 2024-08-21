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Под Белгородом останавливают поезда из-за взрывчатки и наступают ВСУ? Новые слухи

Под Белгородом останавливают поезда из-за взрывчатки и наступают ВСУ? Новые слухи

21 августа 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области остановили поезда из-за работы силовиков и распространились слухи о возможной эвакуации и о скоплении ВСУ на границе. В то же время эксперт объяснил, что за странная дымка повисла вчера над городом. Подробнее — в итогах дня.

Из-за чего под Белгородом остановили поезда?

Утром по Сети распространилась информация о том, что ночью на железнодорожных путях в Белгородской области якобы обнаружили три взрывных устройства, представляющие собой обмотанные изолентой и присыпанные щебнем свёртки.

По информации Telegram-канала Baza, территорию оцепили. А прибывшие на место специалисты по обезвреживанию взрывных устройств случайно повредили железнодорожное полотно. Третий свёрток лежал дальше — его обнаружили после его детонации.

Позже стало известно, что движение двух поездов, следующих из Алексеевки в Валуйки и наоборот, отменили. В пресс-службе ЮВЖД объяснили произошедшее работой сотрудников правоохранительных органов. При этом движение пассажирских поездов дальнего следования на перегоне сохранялось.

Пригородные поезда пришлось остановить на белгородской ж/д из-за работы силовиков
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На границе что-то происходит?

Среди белгородцев стала распространяться информация о том, что у Логачёвки наблюдается большое скопление ВСУ. Обеспокоенные жители начали уточнять у местной власти в социальных сетях, предпринимаются ли какие-либо действия по защите населения региона.

На вопрос ответил сам губернатор Вячеслав Гладков. При этом его ответ был кратким и ясным: «Да. Предпринимается».

Напомним, что с 2022 года в этом населённом пункте действует режим чрезвычайной ситуации.

Помимо слухов о скоплении вражеской силы на границе с Украиной, жители села Грушевка Волоконовского района взволнованы слухами о предстоящей эвакуации населения. Однако, по словам главы муниципалитета Сергея Бикетова, переживать не о чем: в эвакуации пока нет необходимости, однако на всякий случай администрация собирает информацию о местных жителях.

Гладков прокомментировал информацию о большом скоплении ВСУ рядом с границей
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Откуда взялась загадочная дымка?

Утром 20 августа в районе автовокзала белгородцы заметили необычную пыль, повисшую в воздухе. Некоторые жители утверждали, что такая дымка затрудняла дыхание.

По словам Ивана Никулина, директора Инжинирингового центра НИУ «БелГУ», возможными причинами появления дымки могли быть бытовые пожары или горение сухой травы в полях, поскольку в местности нет серьёзных промышленных источников загрязнения, кроме промпарка «Северный».

Такая дымка в городе случается редко и не несёт особого вреда здоровью, хотя в таких местах уровень вредных веществ действительно повышен. Человек рискует заболеть от канцерогенных веществ, только если дышит этим воздухом в течение двух-трёх месяцев. Чем дольше длится воздействие, тем выше вероятность негативных последствий.

Загадочная дымка в Белгороде: опасна ли для людей и почему появилась?
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