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Белгородцы обеспокоены слухами о возможных атаках ВСУ

Гладков прокомментировал информацию о большом скоплении ВСУ рядом с границей

21 августа 2024, 06:54
Фото: bel.ru
Белгородцы обеспокоены слухами о возможных атаках ВСУ
Белгородцы ссылаются на информацию о «большом скоплении вражеской силы на границе с Украиной». Они обратились к главе региона, чтобы узнать, принимаются ли какие-то меры по защите.
Сюжет
Граница

«От жителей Логачёвки Белгородской области поступает информация о большом скоплении вражеской силы на границе с Украиной. Подскажите, какие-то меры принимаются для защиты населения Белгородской области?» — такое обращение появилось на странице губернатора в соцсети.

С начала специальной военной операции ситуация в этом населённом пункте была довольно сложной. С 2022 года там действовал режим чрезвычайной ситуации.

На вопрос о том, принимаются ли какие-нибудь меры по защите, Вячеслав Гладков ответил: «Да. Предпринимается».

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