Гладков прокомментировал информацию о большом скоплении ВСУ рядом с границей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
«От жителей Логачёвки Белгородской области поступает информация о большом скоплении вражеской силы на границе с Украиной. Подскажите, какие-то меры принимаются для защиты населения Белгородской области?» — такое обращение появилось на странице губернатора в соцсети.
С начала специальной военной операции ситуация в этом населённом пункте была довольно сложной. С 2022 года там действовал режим чрезвычайной ситуации.
На вопрос о том, принимаются ли какие-нибудь меры по защите, Вячеслав Гладков ответил: «Да. Предпринимается».