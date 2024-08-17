Опыт эвакуации Краснояружского района применят при учениях по гражданской обороне

Вячеслав Гладков заявил, что шаги по эвакуации людей из Краснояружского района, а также использованные при этом алгоритмы действий тщательно проанализировали совместно с представителями силовых структур, главами районов и горокругов, заместителями губернатора и министрами по соответствующим отраслям. Проделанную работу в Краснояружском районе на собрании оценили как положительную.