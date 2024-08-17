Опыт эвакуации Краснояружского района применят при учениях по гражданской обороне

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Вячеслав Гладков заявил, что шаги по эвакуации людей из Краснояружского района, а также использованные при этом алгоритмы действий тщательно проанализировали совместно с представителями силовых структур, главами районов и горокругов, заместителями губернатора и министрами по соответствующим отраслям. Проделанную работу в Краснояружском районе на собрании оценили как положительную.
«На совещании подробно рассмотрели особенности расположения мест сбора населения, порядок перемещения маломобильных жителей, ситуацию с большим скоплением машин на транспортных развязках, отсутствие указателей на путях следования автомобилей, с пояснением, где находятся ПВР», — написал глава региона.
Также на совещании отметили десятки недочётов, которые, как уточнили, требуют срочного устранения, чтобы подобные проблемы в будущем не привели к негативным последствиям. Отдельно обозначили повышение эффективности работы органов местного самоуправления.
Опыт прошедшей эвакуации 10 тысяч жителей собираются учесть при подготовке к учениям по гражданской обороне, которые пройдут во всех районах и горокругах на следующей неделе.
Ранее стало известно, что в Минобороны РФ собираются проводить еженедельные собрания — Координационный совет — по обсуждению и анализу оперативной обстановки и военной безопасности Белгородской области, Курской области и Брянской области.