bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Эвакуация

Опыт эвакуации Краснояружского района применят при учениях по гражданской обороне

17 августа 2024, 10:50
Фото: 1MI
Эвакуация

В Белгороде опыт эвакуации из Краснояружского района используют при учениях

На совещании оперштаба рассмотрели эвакуация жителей Краснояружского района, выявили ошибки, которые следует исправить, чтобы избежать негативных последствий в будущем, а также решили использовать полученный опыт при проведении учений по гражданской обороне, которые пройдут на следующей неделе.

Вячеслав Гладков заявил, что шаги по эвакуации людей из Краснояружского района, а также использованные при этом алгоритмы действий тщательно проанализировали совместно с представителями силовых структур, главами районов и горокругов, заместителями губернатора и министрами по соответствующим отраслям. Проделанную работу в Краснояружском районе на собрании оценили как положительную.

«На совещании подробно рассмотрели особенности расположения мест сбора населения, порядок перемещения маломобильных жителей, ситуацию с большим скоплением машин на транспортных развязках, отсутствие указателей на путях следования автомобилей, с пояснением, где находятся ПВР», — написал глава региона.

Также на совещании отметили десятки недочётов, которые, как уточнили, требуют срочного устранения, чтобы подобные проблемы в будущем не привели к негативным последствиям. Отдельно обозначили повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

Опыт прошедшей эвакуации 10 тысяч жителей собираются учесть при подготовке к учениям по гражданской обороне, которые пройдут во всех районах и горокругах на следующей неделе.

Ранее стало известно, что в Минобороны РФ собираются проводить еженедельные собрания — Координационный совет — по обсуждению и анализу оперативной обстановки и военной безопасности Белгородской области, Курской области и Брянской области.

В Минобороны каждую неделю будут обсуждать военную безопасность Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Опыт жизни при обстрелах Белгородской области Москалькова поставила в примерОрловская Росгвардия будет опираться на белгородский опыт обеспечения безопасности«Полученный опыт пригодится»: Путин оценил работу белгородских властей в условиях СВО
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Черноземье#Эвакуация#Краснояружский район#Гражданская оборона#Белгород#Режим ЧС#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
Подпишитесь
К зиме для белгородских больниц закупят более 200 резервных электрогенераторов
Сегодня, 11:22
Ипотечные кредиты спишут белгородцам, чьё жильё оказалось разрушено при обстрелах ВСУ
Сегодня, 06:40
ВСУ снова обстреляли Белгородскую область: в Шебекино пострадали три мирных жителя
Сегодня, 08:08
В Белгородской области ввели выплату в 300 тысяч рублей за лёгкое ранение
Вчера, 17:48
Подписи ставят кровью, требуют от государства 36 млн рублей — что за люди?
Вчера, 11:06
Ещё в пять населённых пунктов закроют въезд из-за оперативной обстановки
Вчера, 17:18