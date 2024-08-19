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Published Сегодня, 08:37

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Квитанция ЖКХ

Приглашение на встречу с главой района белгородцы смогут найти на квитанциях

19 августа 2024, 08:37
Фото: 1MI
Квитанция ЖКХ
Также информация появится на баннерах. Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил Вячеслав Гладков на заседании регионального правительства, больше всего вопросов за последние два года в правительство и губернатору приходят от жителей Старого Оскола, Белгорода, Корочи и Прохоровки. Вместе с тем на встречи с муниципальными властями в этих районах приходят меньше всего людей. Глава региона сделал вывод, что главы районов не создают условия по доведению информации о встречах, поэтому люди не идут.

В связи с этим Гладков поручил в течение недели максимально широко осветить информацию о приёмах глав. Так, время и место встречи с главами муниципалитетов напечатают на обратной стороне квитанций.

Также сведения о ежедневных (за исключением субботы и воскресенья) встречах разместят на баннерах в каждом районе и разошлют во все чаты, начиная с родительских.

Неинформирование населения приводит к нивелированию результатов поручения. Четыре района сильно выбиваются. Работу проводим в августе и сентябре. Если ничего не изменится в лучшую сторону, продолжим.
Вячеслав Гладков
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