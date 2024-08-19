Приглашение на встречу с главой района белгородцы смогут найти на квитанциях

Как сообщил Вячеслав Гладков на заседании регионального правительства, больше всего вопросов за последние два года в правительство и губернатору приходят от жителей Старого Оскола, Белгорода, Корочи и Прохоровки. Вместе с тем на встречи с муниципальными властями в этих районах приходят меньше всего людей. Глава региона сделал вывод, что главы районов не создают условия по доведению информации о встречах, поэтому люди не идут.