Гладков и министр обороны Белоусов обсудили обстановку в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
23 июля состоялась встреча губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Сообщается, что стороны обсудили «сложную оперативную обстановку в приграничье». Также речь шла о мерах «усиления защиты населения, имущества и экономики региона».
Других подробностей встречи нет.
Напомним, что в феврале 2024 года глава региона обсуждал ситуацию в Белгородской области с теперь уже с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Тогда стороны тоже говорили об обстановке в приграничном регионе и мерах, которые требовалось принять для безопасности жителей.
В начале июля состоялась встреча Гладкова с помощником президента РФ Алексеем Дюминым. Правда, в оперштабе не стали озвучивать, какие решения приняли по итогам обсуждения. Вместе с тем белгородцев ранее заверили, что президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации, складывающейся в регионе.