Гладков и министр обороны Белоусов обсудили обстановку в Белгородской области

Напомним, что в феврале 2024 года глава региона обсуждал ситуацию в Белгородской области с теперь уже с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Тогда стороны тоже говорили об обстановке в приграничном регионе и мерах, которые требовалось принять для безопасности жителей.