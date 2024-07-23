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Вячеслав Гладков

Гладков и министр обороны Белоусов обсудили обстановку в Белгородской области

23 июля 2024, 17:16
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

Министр обороны Белоусов встретился с белгородским губернатором Гладковым

Встреча состоялась 23 июля, сообщил глава Белгородской области. Уточняется, что стороны обсудили сложную обстановку в приграничье.

23 июля состоялась встреча губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Сообщается, что стороны обсудили «сложную оперативную обстановку в приграничье». Также речь шла о мерах «усиления защиты населения, имущества и экономики региона».

Других подробностей встречи нет.

Напомним, что в феврале 2024 года глава региона обсуждал ситуацию в Белгородской области с теперь уже с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Тогда стороны тоже говорили об обстановке в приграничном регионе и мерах, которые требовалось принять для безопасности жителей.

В начале июля состоялась встреча Гладкова с помощником президента РФ Алексеем Дюминым. Правда, в оперштабе не стали озвучивать, какие решения приняли по итогам обсуждения. Вместе с тем белгородцев ранее заверили, что президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации, складывающейся в регионе.

Докладывают ли президенту Владимиру Путину об обстановке в Белгородской области?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Политика#Встреча#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Андрей белоусов#СВО#Министр обороны
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