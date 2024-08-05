Ясности по ОЭЗ в Белгородской области ждут на этой неделе после встречи с министром

Ещё в мае во время прямой трансляции Вячеславу Гладкову задали вопрос о сроках создания особой экономической зоны, т. к. исполнить это по поручению президента обещали ещё до 15 мая. Вячеслав Гладков ответил, что она всё же будет, а также рассказал, что далее состоятся второе и третье чтение законопроекта в Госдуме, а 6 мая уже прошло первое.