bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Экономика

Ясности по ОЭЗ в Белгородской области ждут на этой неделе после встречи с министром

5 августа 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
Экономика

В правительстве РФ проведут совещание по ОЭЗ в Белгородской области

О создании в белгородском приграничье особой экономической зоны известно стало ещё в конце прошлого года, однако её всё ещё нет. Белгородцы часто интересуются — когда? Вячеслав Гладков заявил, что в среду, 7 августа, отправится в Москву и обсудит с Минэком РФ последние вопросы по ОЭЗ.

На оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор заявил, что в эту среду в Москве состоится совещание по поводу особой экономической зоны в части Белгородской области, о чём ранее уже говорили.

На встрече планируется обсудить все ранее обговорённые и оставшиеся вопросы, чтобы прийти к конечном результату и соглашению, чтобы перейти к непосредственному созданию и устройству экономической зоны.

Ещё в мае во время прямой трансляции Вячеславу Гладкову задали вопрос о сроках создания особой экономической зоны, т. к. исполнить это по поручению президента обещали ещё до 15 мая. Вячеслав Гладков ответил, что она всё же будет, а также рассказал, что далее состоятся второе и третье чтение законопроекта в Госдуме, а 6 мая уже прошло первое.

Когда ождать появления особой экономической зоны в белгородском Шебекино?
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков прокомментировал поручение президента о создании ОЭЗ в Белгородской области«Сохранит производство»: Клепиков отметил значимость создания ОЭЗ в ШебекиноВырастет инвестпривлекательность: в Минэке прокомментировали создание ОЭЗ в Шебекино
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Приграничье#Обстрелы
Подпишитесь
Как будет проходить новый учебный год: план минобра по итогам голосования родителей
Сегодня, 08:01
ВСУ вновь атаковали Шебекино: ранена женщина, есть разрушения
Сегодня, 08:27
Выплаты на аренду жилья для многодетных белгородцев увеличат до 40 тыс рублей
Сегодня, 06:35
«Езжайте в Москву»: белгородский бизнес ждёт компенсаций урона из-за согласований
Сегодня, 09:03
Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственность
Сегодня, 08:19
На среднюю зарплату белгородца можно купить 983 литра бензина
Сегодня, 07:51