Ясности по ОЭЗ в Белгородской области ждут на этой неделе после встречи с министром

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
На оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор заявил, что в эту среду в Москве состоится совещание по поводу особой экономической зоны в части Белгородской области, о чём ранее уже говорили.
На встрече планируется обсудить все ранее обговорённые и оставшиеся вопросы, чтобы прийти к конечном результату и соглашению, чтобы перейти к непосредственному созданию и устройству экономической зоны.
Ещё в мае во время прямой трансляции Вячеславу Гладкову задали вопрос о сроках создания особой экономической зоны, т. к. исполнить это по поручению президента обещали ещё до 15 мая. Вячеслав Гладков ответил, что она всё же будет, а также рассказал, что далее состоятся второе и третье чтение законопроекта в Госдуме, а 6 мая уже прошло первое.