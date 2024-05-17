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Гладков назвал сроки создания особой экономической зоны в Белгородской области

Гладков назвал сроки создания особой экономической зоны в Белгородской области

17 мая 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Госдума в первом чтении уже приняла решение о создании ОЭЗ, впереди — второе и третье чтения, которые пройдут также в мае, объяснил губернатор Вячеслав Гладков.

Во время вечернего эфира 16 мая губернатор озвучил обращение местной жительницы. Белгородка поинтересовалась, когда в Шебекино создадут особую экономическую зону. Женщина напомнила, что ранее сделать это обещали до 15 мая.

Глава региона сообщил, что 6 мая Госдума РФ приняла в первом чтении решение о создании ОЭЗ. Впереди — второе и третье чтения, которые будут проведены также в мае.

Не переживайте, поручения президента исполняются.
Вячеслав Гладков

Напомним, что ранее врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев также сообщил, что до конца мая законопроекты уже будут приняты Госдумой. После этого начнётся областной этап внесения изменения в нормативные документы.

Обещали 15 мая: когда теперь в Белгородской области появится свободная экономзона?
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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Особая экономическая зона#Шебекинский горокруг#Свободная экономическая зона
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