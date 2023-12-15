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Деньги

Вырастет инвестпривлекательность: в Минэке прокомментировали создание ОЭЗ в Шебекино

15 декабря 2023, 08:02
Фото: 1MI
Деньги

Минэкономразвития работает над предложением создать ОЭЗ в Белгородской области

В пресс-службе федерального ведомства сообщили, что прорабатывают предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино. Предполагается, что это поможет Белгородской области нарастить инвестиционную привлекательность, пишет ТАСС.

Минэкономразвития РФ прорабатывает предложение о создании особой экономической зоны в белгородском Шебекино. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Как пояснил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков, министерство совместно с белгородскими властями совместно прорабатывает предложения по созданию ОЭЗ в округе. В частности, в ведомстве говорят о возможности предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот.

«Рассчитываем, что эти меры помогут региону нарастить инвестиционную привлекательность», — добавил Вахруков.

Накануне Владимир Путин заявил, что создание особой экономической зоны в Шебекино необходимо поддержать. Президент добавил, что нужно сохранить рабочие места и обеспечить восстановление экономики.

Выдвинутое предложение прокомментировал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, необходимо проработать механизм, который будет направлен на снижение налоговой нагрузки. Речь о налогах на прибыль, землю и имущество, а также по страховым выплатам.

Путин: Создание особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать
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#Белгородская область#Экономика#Владимир Путин#Минэкономразвития#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Особая экономическая зона#Шебекинский горокруг
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