Вырастет инвестпривлекательность: в Минэке прокомментировали создание ОЭЗ в Шебекино

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Минэкономразвития РФ прорабатывает предложение о создании особой экономической зоны в белгородском Шебекино. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Как пояснил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков, министерство совместно с белгородскими властями совместно прорабатывает предложения по созданию ОЭЗ в округе. В частности, в ведомстве говорят о возможности предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот.
«Рассчитываем, что эти меры помогут региону нарастить инвестиционную привлекательность», — добавил Вахруков.
Накануне Владимир Путин заявил, что создание особой экономической зоны в Шебекино необходимо поддержать. Президент добавил, что нужно сохранить рабочие места и обеспечить восстановление экономики.
Выдвинутое предложение прокомментировал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, необходимо проработать механизм, который будет направлен на снижение налоговой нагрузки. Речь о налогах на прибыль, землю и имущество, а также по страховым выплатам.