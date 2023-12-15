Вырастет инвестпривлекательность: в Минэке прокомментировали создание ОЭЗ в Шебекино

Выдвинутое предложение прокомментировал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, необходимо проработать механизм, который будет направлен на снижение налоговой нагрузки. Речь о налогах на прибыль, землю и имущество, а также по страховым выплатам.