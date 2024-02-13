Гладков прокомментировал поручение президента о создании ОЭЗ в Белгородской области

При этом Гладков отметил, что есть особенности. Власти будут выстраивать такую систему взаимоотношений в рамках особой экономической зоны, чтобы она не стала местом перерегистрации уже действующих предприятий на территории Белгородской области. Это необходимо для того, чтобы в целом налоговая база не упала.