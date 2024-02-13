Гладков прокомментировал поручение президента о создании ОЭЗ в Белгородской области

Posted Вчера, 16:37
Published Вчера, 16:37
Modified Вчера, 17:01
Updated Вчера, 17:01
По словам губернатора, есть поручение Владимира Путина о создании в Шебекино особой экономической зоны. Гладков добавил, что такая форма поддержки отдельных территорий создаётся для развития бизнеса и создания новых рабочих мест. Это происходит за счёт того, что предпринимателям, которые приходят на данную территорию с инвестиционными проектами, предоставляют налоговые льготы.
В нашей ситуации задача оказать помощь уже действующим предприятиям, которые, находясь в прифронтовой зоне, в режиме практически регулярных обстрелов со стороны ВСУ, сохранили свою деятельность. Им необходима помощь, например, через налоговые льготы, чтобы сократить издержки, сохранить производство, получить конкурентное преимущество.
Вячеслав Гладков
При этом Гладков отметил, что есть особенности. Власти будут выстраивать такую систему взаимоотношений в рамках особой экономической зоны, чтобы она не стала местом перерегистрации уже действующих предприятий на территории Белгородской области. Это необходимо для того, чтобы в целом налоговая база не упала.
Мы понимаем, что особая экономическая зона сократит доходную часть как областного бюджета, так и местного. Поэтому нужно будет изыскивать средства по компенсации.
Вячеслав Гладков