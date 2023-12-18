«Сохранит производство»: Клепиков отметил значимость создания ОЭЗ в Шебекино

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
На пресс-конференции и прямой линии с Владимиром Путиным 13 декабря показали видео-вопрос от предпринимательницы из Шебекинского городского округа. Оксана Косицина, директор завода, задала вопрос о возможности создания специальной экономической зоны в Шебекино, чтобы помочь восстановить производство после атак ВСУ. Президент отреагировал на эту просьбу и поручил правительству представить предложение о создании такой зоны в ближайшее время.
Как пишут «РИА Новости», Юрий Клепиков отметил, что президент затронул важные вопросы, которые волнуют всех граждан России. Защиту прав участников специальной военной операции и поддержку их семей, развитие новых регионов страны, исполнение социальных обязательств государства, расширение льготной программы и продление семейной ипотеки, а также повышение выплат для медицинских работников в сельской местности.
«Для нас особенно важно, что в прямом эфире президент смог чётко позицию по восстановлению нашего приграничного Шебекино. Владимир Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны. ОЭЗ — это и сохранение производств, и запуск развития экономики, и новые рабочие места».
Юрий Клепиков, председатель Белгородской областной Думы