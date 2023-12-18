Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Шебекино

«Сохранит производство»: Клепиков отметил значимость создания ОЭЗ в Шебекино

18 декабря 2023, 13:51
Фото: Соцсети Юрия Клепикова
Шебекино

Юрий Клепиков прокомментировал идею создания ОЭЗ в Шебекино

В своем Telegram-канале спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков прокомментировал идею создания особой экономической зоны в Шебекино. По его словам, это поможет сохранить производства, поспособствует устойчивому развитию экономики и созданию новых рабочих мест. Об этом сообщают «РИА Новости»

На пресс-конференции и прямой линии с Владимиром Путиным 13 декабря показали видео-вопрос от предпринимательницы из Шебекинского городского округа. Оксана Косицина, директор завода, задала вопрос о возможности создания специальной экономической зоны в Шебекино, чтобы помочь восстановить производство после атак ВСУ. Президент отреагировал на эту просьбу и поручил правительству представить предложение о создании такой зоны в ближайшее время.

Как пишут «РИА Новости», Юрий Клепиков отметил, что президент затронул важные вопросы, которые волнуют всех граждан России. Защиту прав участников специальной военной операции и поддержку их семей, развитие новых регионов страны, исполнение социальных обязательств государства, расширение льготной программы и продление семейной ипотеки, а также повышение выплат для медицинских работников в сельской местности.

«Для нас особенно важно, что в прямом эфире президент смог чётко позицию по восстановлению нашего приграничного Шебекино. Владимир Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны. ОЭЗ — это и сохранение производств, и запуск развития экономики, и новые рабочие места».
Юрий Клепиков, председатель Белгородской областной Думы
#Белгородская область#Владимир Путин#Правительство#Шебекино#Производство#Белгородская областная Дума#Новости Белгорода#Пресс-конференция#Медицинские работники#Белгород#Татьяна Лукащева#Защита прав#РИА Новости#Семейная ипотека#Атака ВСУ#Устойчивое развитие
Подпишитесь
Разрушений всё-таки больше: Гладков уточнил последствия атаки на приграничье
Сегодня, 14:50
Владимир Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье»?
Сегодня, 14:44
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Сегодня, 12:52
В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага
Сегодня, 12:21
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
Сегодня, 09:14