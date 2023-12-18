«Сохранит производство»: Клепиков отметил значимость создания ОЭЗ в Шебекино

На пресс-конференции и прямой линии с Владимиром Путиным 13 декабря показали видео-вопрос от предпринимательницы из Шебекинского городского округа. Оксана Косицина, директор завода, задала вопрос о возможности создания специальной экономической зоны в Шебекино, чтобы помочь восстановить производство после атак ВСУ. Президент отреагировал на эту просьбу и поручил правительству представить предложение о создании такой зоны в ближайшее время.