ОЭЗ и федеральная поддержка: как помогут шебекинскому производству

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Шебекино поддержат на федеральном уровне. На прошлой неделе президент Владимир Путин принял решение о создании особой экономической зоны на территории городского округа. Город поддержат и финансово.
Российское правительство решило выделить Шебекино более 1,2 млрд рублей. Ещё 400 млн рублей добавили от региона. Деньги направят на восстановление производств, пострадавших от обстрелов ВСУ. Однако этих средств всё равно недостаточно, поскольку имеется запрос и от представителей МСП.
Конечно, этих денег недостаточно для того, чтобы в полном объёме завершить восстановление. Очень много запросов со стороны малого и среднего бизнеса.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В связи с этим власти региона решили со следующей недели более конкретно обрабатывать заявки, поступившие от субъектов МСП. Затем во второй половине января приступят к выплатам. Дополнительно из регионального бюджета выделили на эти цели ещё 250 млн рублей. Дальнейшие решения будут принимать по ходу рассмотрения заявок.