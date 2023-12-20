ОЭЗ и федеральная поддержка: как помогут шебекинскому производству

В связи с этим власти региона решили со следующей недели более конкретно обрабатывать заявки, поступившие от субъектов МСП. Затем во второй половине января приступят к выплатам. Дополнительно из регионального бюджета выделили на эти цели ещё 250 млн рублей. Дальнейшие решения будут принимать по ходу рассмотрения заявок.