Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Производство

ОЭЗ и федеральная поддержка: как помогут шебекинскому производству

20 декабря 2023, 08:47
Фото: 1MI
Производство

Выплаты шебекинскому бизнесу поступят в январе

Более 1,2 млрд рублей выделило российское правительство на поддержку шебекинских предприятий. Ещё более 400 млн рублей направили от региона. За эти деньги будут восстанавливать производства, пострадавшие от атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Шебекино поддержат на федеральном уровне. На прошлой неделе президент Владимир Путин принял решение о создании особой экономической зоны на территории городского округа. Город поддержат и финансово.

Российское правительство решило выделить Шебекино более 1,2 млрд рублей. Ещё 400 млн рублей добавили от региона. Деньги направят на восстановление производств, пострадавших от обстрелов ВСУ. Однако этих средств всё равно недостаточно, поскольку имеется запрос и от представителей МСП.

Конечно, этих денег недостаточно для того, чтобы в полном объёме завершить восстановление. Очень много запросов со стороны малого и среднего бизнеса.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В связи с этим власти региона решили со следующей недели более конкретно обрабатывать заявки, поступившие от субъектов МСП. Затем во второй половине января приступят к выплатам. Дополнительно из регионального бюджета выделили на эти цели ещё 250 млн рублей. Дальнейшие решения будут принимать по ходу рассмотрения заявок.

Путин: Создание особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сохранит производство»: Клепиков отметил значимость создания ОЭЗ в ШебекиноВырастет инвестпривлекательность: в Минэке прокомментировали создание ОЭЗ в ШебекиноВячеслав Гладков сообщил подробности о создании особой экономической зоны в Шебекино
#Белгородская область#Владимир Путин#Шебекино#Бизнес#Поддержка#Предприниматели#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Особая экономическая зона#Приграничье
Подпишитесь
Белгородцы остались без части медицинских услуг из-за аварии на сервисах минздрава
Сегодня, 09:06
Шансов вернуть деньги нет? В Курске встретили полицию в офисе турфирмы Халаимова
Сегодня, 08:12
Директор ЦЭБа ответил на вопрос о возможном банкротстве компании
Сегодня, 08:41
«Агро-Белогорье» впервые прокомментировало слухи об изменениях в компании
Сегодня, 06:40
Удовольствие от 800 рублей: сколько стоит новогодняя ель в Белгороде
Сегодня, 07:04
«Задача не выполнена»: Демидов — об уборке обледеневших тротуаров в Белгороде
Сегодня, 08:20