Грайворонцы требуют встречи с властями, пока жители Белгорода жалуются на флаги

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Жители Белгорода не оценили дизайн праздничных флагов ко Дню города. Люди не нашли на них ни символов Победы, ни первого салюта. Сами полотна белые, с сердцами и надписью «Белгород в сердце». Зато флаги напомнили некоторым белгородцам об Олимпиаде.
Всё бы, может, и ничего, но некоторые, например, урбанист Константин Кошкин, увидели в неудачном принте переписывание истории.
В мэрии Белгорода критику заметили и объяснили, что флаги — лишь один часть праздничного оформления. К праздник на городских улица также разместят инсталляции, фотозоны, баннеры и растяжки с символикой Великой Победы, первого салюта, портреты героев войны. Также организуют уличные выставки, посвящённые памяти героев Белгорода.
Сравнение дизайна с олимпийскими кольцами тоже прокомментировали. Чиновники заявили, что дизайн «напрямую отсылает к событиям времён Великой Отечественной войны».
Инициативная группа из Грайворонского городского округа обратилась к Вячеславу Гладкову и Геннадию Бондареву с требованием обратить внимание на проблемы жителей муниципалитета.
Они записали видеообращение к губернатору Белгородской области, в котором рассказали, что многие проблемы «умалчиваются, а люди просто уже накалены до предела».
Вячеслав Гладков связался с грайворонцами и предложил им встретиться лично, чтобы обсудить все существующие претензии. Встреча назначена на понедельник, 5 августа, в 6:00 утра.
Глава Ракитянского района Анатолий Климов поздравил десантников с Днём ВДВ открыткой с изображением украинского военного и американского вертолёта.
Как позже оправдался сам чиновник, ошибку сделали «девочки-помощники», которые не разбираются в моделях вертолётов и трезубцах на беретах. Ошибку быстро заметили, а пост — заменили.
Кстати, точно такую же картинку утром опубликовал известный блогер Юрий Подоляка. Потом, правда, тоже удалил.