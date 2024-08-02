bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Украшения в Белгороде к Дню города

Грайворонцы требуют встречи с властями, пока жители Белгорода жалуются на флаги

2 августа 2024, 15:30
Фото: bel.ru
Украшения в Белгороде к Дню города
Как говорится, кому что. Жителей Белгорода не устроил дизайнов флагов, которыми украсили улицы к празднику, а жители Грайворонского округа требуют от властей обратить внимание на ситуацию в муниципалитете. Под шумок глава Ракитянского района удалил опубликованную ранее неудачную открытку ко Дню ВДВ.

Белгородцы против флагов

Жители Белгорода не оценили дизайн праздничных флагов ко Дню города. Люди не нашли на них ни символов Победы, ни первого салюта. Сами полотна белые, с сердцами и надписью «Белгород в сердце». Зато флаги напомнили некоторым белгородцам об Олимпиаде.

Всё бы, может, и ничего, но некоторые, например, урбанист Константин Кошкин, увидели в неудачном принте переписывание истории.

В мэрии Белгорода критику заметили и объяснили, что флаги — лишь один часть праздничного оформления. К праздник на городских улица также разместят инсталляции, фотозоны, баннеры и растяжки с символикой Великой Победы, первого салюта, портреты героев войны. Также организуют уличные выставки, посвящённые памяти героев Белгорода.

Сравнение дизайна с олимпийскими кольцами тоже прокомментировали. Чиновники заявили, что дизайн «напрямую отсылает к событиям времён Великой Отечественной войны».

«Олимпиада что ли?» Белгородцы не оценили дизайн праздничных флагов ко Дню города
Узнать подробнее

Обращение грайворонцев к властям

Инициативная группа из Грайворонского городского округа обратилась к Вячеславу Гладкову и Геннадию Бондареву с требованием обратить внимание на проблемы жителей муниципалитета.

Они записали видеообращение к губернатору Белгородской области, в котором рассказали, что многие проблемы «умалчиваются, а люди просто уже накалены до предела».

Вячеслав Гладков связался с грайворонцами и предложил им встретиться лично, чтобы обсудить все существующие претензии. Встреча назначена на понедельник, 5 августа, в 6:00 утра.

«Многое умалчивается»: грайворонцы записали видеообращение к белгородским властям
Узнать подробнее

Странная открытка ко Дню ВДВ

Глава Ракитянского района Анатолий Климов поздравил десантников с Днём ВДВ открыткой с изображением украинского военного и американского вертолёта.

Как позже оправдался сам чиновник, ошибку сделали «девочки-помощники», которые не разбираются в моделях вертолётов и трезубцах на беретах. Ошибку быстро заметили, а пост — заменили.

Кстати, точно такую же картинку утром опубликовал известный блогер Юрий Подоляка. Потом, правда, тоже удалил.

Глава района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником
Узнать подробнее
Читайте также:
Бардак и безобразие: Гладков раскритиковал подготовку Белгорода ко Дню городаНе только огнетушители: электрогенераторы выдадут белгородцам из опасного приграничьяПочему 5 августа в Белгороде продолжают считать Днём города? Отвечает мэр Демидов
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Ракитянский район#День города#Новости Белгорода#Олимпиада#День вдв#Обращение#Белгород#Вячеслав Гладков#Флаги#Анатолий Климов#Грайворонский городской округ#Геннадий Бондарев
Подпишитесь
Глава района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником
Сегодня, 14:22
Почему 5 августа в Белгороде продолжают считать Днём города? Отвечает мэр Демидов
Сегодня, 14:05
«Сегодня открыли, завтра закрыли»: белгородцы — о возобновлении работы детских секций
Сегодня, 12:51
«Многое умалчивается»: грайворонцы записали видеообращение к белгородским властям
Сегодня, 08:01
День города Белгорода — 2024: афиша мероприятий, будет ли салют
Сегодня, 06:00
Старооскольский школьник поступил на бюджет в ГИТИС с помощью МТС
Сегодня, 13:08