Грайворонцы требуют встречи с властями, пока жители Белгорода жалуются на флаги

Жители Белгорода не оценили дизайн праздничных флагов ко Дню города. Люди не нашли на них ни символов Победы, ни первого салюта. Сами полотна белые, с сердцами и надписью «Белгород в сердце». Зато флаги напомнили некоторым белгородцам об Олимпиаде.