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Грайворон

«Многое умалчивается»: грайворонцы записали видеообращение к белгородским властям

2 августа 2024, 08:01
Фото: bel.ru
Грайворон

Гладков отреагировал на обращение жителей Грайворонского горокруга

Инициативная группа из Грайворонского горокруга обратилась к Гладкову и Бондареву с требованием обратить внимание на проблемы жителей муниципалитета. По словам грайворонцев, многие вещи умалчиваются, а люди уже «накалены до предела». Губернатор ответил автору видео.

Жители Грайворонского городского округа, которые уже долгое время живут как на пороховой бочке из-за непрекращающихся обстрелов, записали видеообращение к губернатору Белгородской области.

Один из участников инициативной группы, которая писала обращения к президенту и министру обороны РФ, и уроженец округа Андрей Громов считает, что многие их проблемы сейчас игнорируются.

«Многое умалчивается, и люди просто уже накалены до предела. Они осознали, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. На крики о помощи нет никакой реакции», — говорит Андрей в видеообращении.

Инициативная группа попросила главу Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева и губернатора Вячеслава Гладкова связаться с ними и начать диалог.

«Вы сами видите, количество подписей уже говорит о том, что люди устали молчать. И они хотят быть услышанными. Поэтому мы просим вас выйти с нами на контакт, личный контакт, и решать проблемы нашего района. В плане безопасности, усиления РЭБами».

В противном случае грайворонцы пригрозили публикацией цикла историй местных жителей, которым не помогли, а затем все эти факты передать для поиска виновных в Генпрокуратуру.

По словам Андрея, грайворонцы с самого начала СВО всячески помогали военным: плели им маскировочные сети, передавали личные вещи, организовывали сборы гуманитарной помощи и средств на покупку дронов, бронежилетов и глушителей.

«Поэтому говорить о том, что мы стараемся как-то расшатать лодку против власти и Министерства обороны — это неправильно», — говорит мужчина.

Губернатор Вячеслав Гладков связался с Андреем Громовым. Он предложил инициативной группе приехать к нему на личную встречу. Она пройдёт в понедельник, 5 августа, в 6:00 утра.

Напомним, что недавно в Сети появились обращения грайворонцев к Путину и Белоусову.

Обращение грайворонца к губернатору Гладкову
Видео: видео на странице губернатора
«Мы — часть России»: грайворонцы составили обращение к президенту и главе Минобороны
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