«Многое умалчивается»: грайворонцы записали видеообращение к белгородским властям

Гладков отреагировал на обращение жителей Грайворонского горокруга

Инициативная группа из Грайворонского горокруга обратилась к Гладкову и Бондареву с требованием обратить внимание на проблемы жителей муниципалитета. По словам грайворонцев, многие вещи умалчиваются, а люди уже «накалены до предела». Губернатор ответил автору видео.