«Многое умалчивается»: грайворонцы записали видеообращение к белгородским властям

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Жители Грайворонского городского округа, которые уже долгое время живут как на пороховой бочке из-за непрекращающихся обстрелов, записали видеообращение к губернатору Белгородской области.
Один из участников инициативной группы, которая писала обращения к президенту и министру обороны РФ, и уроженец округа Андрей Громов считает, что многие их проблемы сейчас игнорируются.
«Многое умалчивается, и люди просто уже накалены до предела. Они осознали, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. На крики о помощи нет никакой реакции», — говорит Андрей в видеообращении.
Инициативная группа попросила главу Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева и губернатора Вячеслава Гладкова связаться с ними и начать диалог.
«Вы сами видите, количество подписей уже говорит о том, что люди устали молчать. И они хотят быть услышанными. Поэтому мы просим вас выйти с нами на контакт, личный контакт, и решать проблемы нашего района. В плане безопасности, усиления РЭБами».
В противном случае грайворонцы пригрозили публикацией цикла историй местных жителей, которым не помогли, а затем все эти факты передать для поиска виновных в Генпрокуратуру.
По словам Андрея, грайворонцы с самого начала СВО всячески помогали военным: плели им маскировочные сети, передавали личные вещи, организовывали сборы гуманитарной помощи и средств на покупку дронов, бронежилетов и глушителей.
«Поэтому говорить о том, что мы стараемся как-то расшатать лодку против власти и Министерства обороны — это неправильно», — говорит мужчина.
Губернатор Вячеслав Гладков связался с Андреем Громовым. Он предложил инициативной группе приехать к нему на личную встречу. Она пройдёт в понедельник, 5 августа, в 6:00 утра.
Напомним, что недавно в Сети появились обращения грайворонцев к Путину и Белоусову.