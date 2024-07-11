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Гладков: сложная обстановка есть почти в 40 белгородских населённых пунктах

«Мы тут погибнем!» Белгородцы — об обстановке в приграничье и просьбе ввести режим ЧС

11 июля 2024, 07:49
Фото: 1MI

Гладков: сложная обстановка есть почти в 40 белгородских населённых пунктах

Уже несколько дней посёлок Красное Шебекинского городского округа подвергается постоянным обстрелам. Местные жители обратились к властям с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации и помочь им с расселением. Ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал обращение жителя посёлка Красное Шебекинского городского округа. Мужчина рассказал, что уже два дня посёлок подвергается постоянным обстрелам.

Миномёты и дроны не прекращают свою работу, из-за чего горят дома — люди вынуждены тушить их своими силами. В половине посёлка нет электричества, а недавно была перебита газовая труба.

По словам мужчины, ехать жителям некуда, а власти предлагают только пункты временного размещения.

«Сделайте хоть что-то! По всему посёлку сгоревший транспорт, везде воронки и, не прекращая, жужжат дроны, которые атакуют всё, что движется. Рассмотрите возможность введения режима ЧС и предоставления жилья. Мы тут просто погибнем!» — просит Вячеслав.

Губернатор рассказал, что в настоящее время сложная обстановка наблюдается почти в 40 населённых пунктах: в сёлах Борисовского, Краснояружского, Белгородского районов, Валуйского и Шебекинского городских округов, включая посёлок Красное.

Власти просят белгородцев покинуть опасные районы. Больше половины жителей уже оставили свои дома. Однако часть белгородцев из приграничных сёл всё же решила остаться.

Уговариваем [местных жителей] временно покинуть свои дома. Готовы рассматривать как поездки — у нас есть такая возможность выехать за пределы региона — так и размещение в регионе, в арендном жилье, в пункте временного размещения. […] Но для того, чтобы обеспечить безопасность жизни на 100%, нужно покинуть на сегодняшний день населённые пункты. И работа по переезду продолжается. К сожалению, решение насильно перевезти [принять] мы не можем.
Вячеслав Гладков

Напомним, вчера посёлок Красное два раза попадал под обстрел ВСУ. В результате второй атаки пострадал мирный житель.

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