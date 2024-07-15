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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Владимир Путин

Докладывают ли президенту Владимиру Путину об обстановке в Белгородской области?

15 июля 2024, 11:37
Фото: 1MI
Владимир Путин

Оперштаб ответил, кто принимает решения о предоставлении помощи белгородцам

Вот уже два года Белгородская область подвергается интенсивным обстрелам. В некоторых приграничных муниципалитетах жизнь стала совершенно невыносимой. Жители области начали задавать вопросы губернатору о том, сообщает ли он о реальной ситуации на границе высшему руководству. Ответили в оперштабе.

Жители региона интересуются, сообщает ли губернатор о реальной ситуации в Белгороде, Шебекино, Грайвороне и других приграничных районах «наверх». Ведь ситуация действительно очень сложная. С таким вопросом местная жительница обратилась к Вячеславу Гладкову через социальные сети.

«То, что творится, „защитой“ никак не назовешь. Каждый день убитые, раненые, разрушенные дома. Цены растут на всё, доходы падают и падают, а мы только и слышим, как богатеем и живём хорошо и что „ночью над Белгородом сбит один беспилотник“! Недавно Вы встречались с Дюминым, вы доложили ему, что у нас тут творится?» — спросила Наталья.

Оперативный штаб Белгорода ответил женщине. В ведомстве подтвердили, что ситуация в приграничных районах и округах остаётся сложной.

В оперативном штабе пояснили, что все решения о помощи пострадавшим принимаются совместно с правительством Российской Федерации и по прямым поручениям президента Владимира Путина. Основой для этих решений служат доклады и отчёты губернатора руководству страны.

Владеют информацией о ситуации и федеральные органы государственной власти. Неоднократные высказывания о ситуации в нашем регионе, которые были озвучены и президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, не дадут в этом усомниться.
оперштаб
Оперштаб: почему в сводках не уточняют, чем ВСУ атаковали Белгородскую область
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