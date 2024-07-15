Докладывают ли президенту Владимиру Путину об обстановке в Белгородской области?

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Жители региона интересуются, сообщает ли губернатор о реальной ситуации в Белгороде, Шебекино, Грайвороне и других приграничных районах «наверх». Ведь ситуация действительно очень сложная. С таким вопросом местная жительница обратилась к Вячеславу Гладкову через социальные сети.
«То, что творится, „защитой“ никак не назовешь. Каждый день убитые, раненые, разрушенные дома. Цены растут на всё, доходы падают и падают, а мы только и слышим, как богатеем и живём хорошо и что „ночью над Белгородом сбит один беспилотник“! Недавно Вы встречались с Дюминым, вы доложили ему, что у нас тут творится?» — спросила Наталья.
Оперативный штаб Белгорода ответил женщине. В ведомстве подтвердили, что ситуация в приграничных районах и округах остаётся сложной.
В оперативном штабе пояснили, что все решения о помощи пострадавшим принимаются совместно с правительством Российской Федерации и по прямым поручениям президента Владимира Путина. Основой для этих решений служат доклады и отчёты губернатора руководству страны.
Владеют информацией о ситуации и федеральные органы государственной власти. Неоднократные высказывания о ситуации в нашем регионе, которые были озвучены и президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, не дадут в этом усомниться.
оперштаб