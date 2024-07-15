Докладывают ли президенту Владимиру Путину об обстановке в Белгородской области?

Оперштаб ответил, кто принимает решения о предоставлении помощи белгородцам

Вот уже два года Белгородская область подвергается интенсивным обстрелам. В некоторых приграничных муниципалитетах жизнь стала совершенно невыносимой. Жители области начали задавать вопросы губернатору о том, сообщает ли он о реальной ситуации на границе высшему руководству. Ответили в оперштабе.

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