Белгородцы опасаются «провокации» при сборе подписей для обращения к Путину

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В шебекинских чатах появилась информация о сборе подписей в местном Доме торговли. Подписи эти нужны, чтобы затем направить обращение президенту Владимиру Путину.
Однако у некоторых местных жителей затея собрать большое количество людей в одном месте вызвала сомнения.
«Бурное обсуждение „идти или не идти“ продолжается в некоторых чатах шебекинских ТГ-каналов. В связи с последними событиями в Шебекино мне кажется, что это очень сильно похоже на провокацию со стороны украинцев, чтобы завлечь побольше народа в одно место. Эта информация передаётся уже и в личных переписках. Верящих в неё 50 на 50», — такое обращение появилось на странице губернатора в ВК.
На вопрос о том, может ли это быть провокация, Вячеслав Гладков ответил так: «Их [провокаций] много, они есть и будут, потому что есть задача — испугать. Я уверен, что это ни у кого не получится».
Также в сообщении женщина указывает, что шебекинцы решили обратиться напрямую к Путину, так как «писать Жданову [главе Шебекинского горокруга] или Гладкову бесполезно, и все письма от жителей города куда-то пропадают». На это губернатор ответил, что все обращения стараются «максимально быстро отрабатывать» и что он сам «часто бывает в Шебекино».
Напомним, что только за вчерашний день в Шебекинском горокруге от атак ВСУ пострадали четверо мирных жителей. Повреждено за сутки 28 частных и восемь многоквартирных домов, 18 машин.
Ранее жители посёлка Красное требовали ввести в населённом пункте режим ЧС и помочь с переездом.