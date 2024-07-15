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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 17:59

Гладков ответил на обращения по поводу сбора подписей в Доме торговли

Белгородцы опасаются «провокации» при сборе подписей для обращения к Путину

15 июля 2024, 17:57
Фото: 1MI

Гладков ответил на обращения по поводу сбора подписей в Доме торговли

В Сети появилась информация о том, что в Шебекино людей зовут в Дом торговли для сбора подписей, которые понадобятся для обращения к президенту. Некоторые местные жители опасаются, что сбор людей в одном месте — «провокация со стороны украинцев». Ситуацию прокомментировал губернатор.

В шебекинских чатах появилась информация о сборе подписей в местном Доме торговли. Подписи эти нужны, чтобы затем направить обращение президенту Владимиру Путину.

Однако у некоторых местных жителей затея собрать большое количество людей в одном месте вызвала сомнения.

«Бурное обсуждение „идти или не идти“ продолжается в некоторых чатах шебекинских ТГ-каналов. В связи с последними событиями в Шебекино мне кажется, что это очень сильно похоже на провокацию со стороны украинцев, чтобы завлечь побольше народа в одно место. Эта информация передаётся уже и в личных переписках. Верящих в неё 50 на 50», — такое обращение появилось на странице губернатора в ВК.

На вопрос о том, может ли это быть провокация, Вячеслав Гладков ответил так: «Их [провокаций] много, они есть и будут, потому что есть задача — испугать. Я уверен, что это ни у кого не получится».

Также в сообщении женщина указывает, что шебекинцы решили обратиться напрямую к Путину, так как «писать Жданову [главе Шебекинского горокруга] или Гладкову бесполезно, и все письма от жителей города куда-то пропадают». На это губернатор ответил, что все обращения стараются «максимально быстро отрабатывать» и что он сам «часто бывает в Шебекино».

Напомним, что только за вчерашний день в Шебекинском горокруге от атак ВСУ пострадали четверо мирных жителей. Повреждено за сутки 28 частных и восемь многоквартирных домов, 18 машин.

Ранее жители посёлка Красное требовали ввести в населённом пункте режим ЧС и помочь с переездом.

«Мы тут погибнем!» Белгородцы — об обстановке в приграничье и просьбе ввести режим ЧС
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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Шебекино#Обращение#Белгород#Вячеслав Гладков#Провокация#Сбор подписей#Приграничье
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