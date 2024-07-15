Белгородцы опасаются «провокации» при сборе подписей для обращения к Путину

«Бурное обсуждение „идти или не идти“ продолжается в некоторых чатах шебекинских ТГ-каналов. В связи с последними событиями в Шебекино мне кажется, что это очень сильно похоже на провокацию со стороны украинцев, чтобы завлечь побольше народа в одно место. Эта информация передаётся уже и в личных переписках. Верящих в неё 50 на 50», — такое обращение появилось на странице губернатора в ВК.