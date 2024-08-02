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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Белгород

Почему 5 августа в Белгороде продолжают считать Днём города? Отвечает мэр Демидов

2 августа 2024, 14:05
Фото: Артём Черненко / bel.ru
Белгород

Власти Белгорода пообещали подумать о мероприятиях ко Дню основания города

Жители Белгорода поинтересовались, почему День города отмечается не в историческую дату его основания, а в День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мэр Валентин Демидов объяснил причины такого решения.

Белгородцы спросили, почему День города отмечается 5 августа — в День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, а не в более исторически подходящую дату — 11 сентября, когда и был много лет назад основан Белгород.

Мэр города Валентин Демидов подчеркнул, что оба праздника имеют огромное значение для белгородцев. Праздновать День города 5 августа решили в том числе потому, что эта дата «по сути является вторым днём рождения Белгорода».

Поэтому в этот праздник не только проводят тематические мероприятия, но и вспоминают героические подвиги предков, чтят ветеранов и навещают ещё живых свидетелей тех исторических событий.

Вместе с тем мы не забываем и о более ранних страницах истории нашего Белгорода, форпоста на границе, города-крепости. Поэтому не менее важен и день основания города — 11 сентября. Продумаем обязательно мероприятия и к этой дате. О них сообщим чуть позже.
Валентин Демидов

Споры о том, когда в Белгороде нужно отмечать День города, продолжаются не первый год. К бурному обсуждению подтолкнула ситуация, когда в 2022 году к 5 августа в городе появились баннеры «С днём рождения, Белгород». В чём ошибка, объяснили историки и краеведы.

День рождения или День города: что отмечает Белгород 5 августа
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