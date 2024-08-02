Почему 5 августа в Белгороде продолжают считать Днём города? Отвечает мэр Демидов

Споры о том, когда в Белгороде нужно отмечать День города, продолжаются не первый год. К бурному обсуждению подтолкнула ситуация, когда в 2022 году к 5 августа в городе появились баннеры «С днём рождения, Белгород». В чём ошибка, объяснили историки и краеведы.