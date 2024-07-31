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Мост в Белгороде, на котором увидели брошенные флаги

Бардак и безобразие: Гладков раскритиковал подготовку Белгорода ко Дню города

31 июля 2024, 09:16
Фото: Роман Васильч / страница Вячеслава Гладкова в ВК
Мост в Белгороде, на котором увидели брошенные флаги

Губернатор Гладков недоволен подготовкой Белгорода к 5 Августа

30 июля в Сети появилась жалоба по поводу праздничного оформления Белгорода к 5 Августа. По словам горожанина, флаги, которые ранее вывесили, уже валяются на земле. Губернатор региона ответил на комментарий.

В Белгороде 5 августа отметят День города. В преддверии праздника на улицах вывесили флаги. Однако не везде они смогли продержаться до торжественной даты. Горожане сообщают, что украшения упали на мосту.

«На мосту, который ведёт от бульвара Юности до улицы Молодёжной, валяются флаги, их уже забросили за забор, они лежат по всей длине моста, ещё много флагштоков, которые начали просто падать», — поделился в соцсетях обеспокоенный белгородец.

На это ответил глава региона Вячеслав Гладков. Он согласился с жителем города и подчеркнул, что подготовка к празднику превратилась в «бардак».

С вами согласен — бардак. Позвонил Василию Голикову, который сейчас исполняет обязанности главы [администрации Белгорода — прим. ред.], услышал ответ, что идёт оформление к празднику. То, каким образом оформляется — бросив бесконтрольно флаги, которые лежат в грязи и пыли — это, конечно, безобразие.
Вячеслав Гладков

До утра 31 июля ситуацию пообещали исправить.

Глава региона не в первый раз недоволен оформлением Белгорода к праздничной дате. Ранее губернатор обрушился с критикой из-за подготовки столицы региона ко Дню Победы. Так, оформление автобусов Гладков назвал «позорищем».

«Позорище»: Гладков раскритиковал оформление Белгорода ко Дню Победы
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