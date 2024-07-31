Бардак и безобразие: Гладков раскритиковал подготовку Белгорода ко Дню города

«На мосту, который ведёт от бульвара Юности до улицы Молодёжной, валяются флаги, их уже забросили за забор, они лежат по всей длине моста, ещё много флагштоков, которые начали просто падать», — поделился в соцсетях обеспокоенный белгородец.