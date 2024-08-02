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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 08:04

Флаги в Белгороде

«Олимпиада что ли?» Белгородцы не оценили дизайн праздничных флагов ко Дню города

2 августа 2024, 07:21
Фото: Telegram-канал «КошкинГород»
Флаги в Белгороде

Белгородцы раскритиковали выбор флагов к празднованию Дня города

Цветовое решение и принт на флагах, которые недавно вывесили на улицах Белгорода к 5 Августа, вызвали негодование местных жителей. Люди не нашли на полотнах никаких символов праздника, посвящённого освобождению города. Более того, флаги напомнили им об Олимпиаде. В мэрии ответили на критику.

Белгородцев смутил принт на флагах, которые вывесили на улицах по случаю празднования Дня города. Флаги белые, на них изображены сердца и надпись «Белгород в сердце». Жители не нашли ни символов победы, ни первого салюта, зато флаги напомнили некоторым об Олимпиаде.

«Я подумала, у нас опять спортивный экшен намечается. Какие-то олимпийские кольца», — пишут белгородцы в социальных сетях.

Вопросы, связанные с рисунком на флагах, возникли и у автора канала «Б-дский таксист». Анонимный блогер тоже вспомнил об Олимпиаде и с иронией прокомментировал выбор цветового решения для флагов.

«Это что за Олимпиада такая? Я не понял: они что, в День освобождения Белгорода белые флаги повесили?» — написал мужчина.

А вот бывший член общественного совета при региональном минтрансе Константин Кошкин посчитал, что отсутствие символов Победы в Великой Отечественной войне и подмена их лозунгами «Белгород в сердце» отдаёт переписыванием истории.

«Для настоящих белгородцев — этот день навсегда останется „Днём освобождения города“, если, конечно, не „помогут“ те, кто хочет вымарать этот великий день из истории города. Города-победителя, города воинской славы, города Первого салюта», — высказался урбанист.

В администрации Белгорода отреагировали на критику и пояснили, что флаги — это лишь один из видов праздничного оформления городских улиц.

К 5 Августа в Белгороде появятся инсталляции, фотозоны, баннеры и растяжки с символикой Великой Победы, первого салюта, портреты героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Кроме того, будут организованы уличные выставки, главная цель которых — сохранение памяти о героях города.

Прокомментировали чиновники и сравнение рисунка с олимпийскими кольцами.

Концепция праздничного оформления города воплощается в нескольких видах визуальных конструкций. В том числе и тех, которые напрямую отсылают к событиям времён Великой Отечественной войны. Используются цвета и элементы оформления, связанные с ключевыми символами Белгорода и Российской Федерации.
мэрия Белгорода

Напомним, что скандал в Белгороде возник и перед Днём города в 2022 году. Тогда улицы украсили баннерами с надписью «С днём рождения, Белгород». Что с этим не так, объяснили историки и краеведы. В мэрии тогда, к слову, признали ошибку.

День рождения или День города: что отмечает Белгород 5 августа
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