«Олимпиада что ли?» Белгородцы не оценили дизайн праздничных флагов ко Дню города

Напомним, что скандал в Белгороде возник и перед Днём города в 2022 году. Тогда улицы украсили баннерами с надписью «С днём рождения, Белгород». Что с этим не так, объяснили историки и краеведы. В мэрии тогда, к слову, признали ошибку.