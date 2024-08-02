Глава района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов поздравил с Днём воздушно-десантных войск открыткой, на которой изображены украинский военный и американский вертолёт. У бойца на берете можно разглядеть трезубец.
Как рассказал сам глава района изданию, ошибку заметили и быстро исправили. Допустили её, по словам Климова, «девочки-помощники».
«Помощники-девочки выбрали фото без всякого умысла, слава богу, рассмотрели вовремя. Они-то не понимают, что за вертолёт и боец. Честно, и отругать бы надо, но понимаю, девчонки, откуда они знают», — сообщил Анатолий Климов.
Примечательно, что такую же открытку утром увидели в публикации известного блогера Юрия Подоляки. Последний, к слову, тоже карточку удалил.