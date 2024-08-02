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Глава района на Белгородчине объяснил появление странной открытки ко Дню ВДВ

Глава района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником

2 августа 2024, 14:22
Фото: 1MI

Глава района на Белгородчине объяснил появление странной открытки ко Дню ВДВ

Хотели как лучше, а получилось как всегда. Глава Ракитянского района Анатолий Климов поздравил десантников с Днём ВДВ открыткой с изображением украинского военного и американского вертолёта. Как оправдался сам Климов в беседе с изданием «Подъём», ошибку допустили «девочки-помощники».

Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов поздравил с Днём воздушно-десантных войск открыткой, на которой изображены украинский военный и американский вертолёт. У бойца на берете можно разглядеть трезубец.

Как рассказал сам глава района изданию, ошибку заметили и быстро исправили. Допустили её, по словам Климова, «девочки-помощники».

«Помощники-девочки выбрали фото без всякого умысла, слава богу, рассмотрели вовремя. Они-то не понимают, что за вертолёт и боец. Честно, и отругать бы надо, но понимаю, девчонки, откуда они знают», — сообщил Анатолий Климов.

Примечательно, что такую же открытку утром увидели в публикации известного блогера Юрия Подоляки. Последний, к слову, тоже карточку удалил.

Тот самый постТот самый пост
Берет с украинским шеврономБерет с украинским шевроном
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Фото: Telegram-канал «Подъём»
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#Валерия Колесникова#Общество#Поздравление#Ракитянский район#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#День вдв#Десантники#Белгород#Анатолий Климов#Ошибки#Украинские военные
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