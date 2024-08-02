Глава района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником

Глава района на Белгородчине объяснил появление странной открытки ко Дню ВДВ

Хотели как лучше, а получилось как всегда. Глава Ракитянского района Анатолий Климов поздравил десантников с Днём ВДВ открыткой с изображением украинского военного и американского вертолёта. Как оправдался сам Климов в беседе с изданием «Подъём», ошибку допустили «девочки-помощники».