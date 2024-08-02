Не только огнетушители: электрогенераторы выдадут белгородцам из опасного приграничья

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Жители приграничных территорий, которые до сих пор сталкиваются с обстрелами со стороны ВСУ, нуждаются в дополнительной поддержке. Было принято решение закупить генераторы, чтобы обеспечить электричеством дома и социальные объекты в случае отключения электроэнергии зимой.
Сейчас власти Белгородской области совместно с муниципалитетами планируют закупить 2200 генераторов.
Напомним, что ранее жители просили закупить генераторы в аптеки, а губернатор призывал жителей приграничных территорий «готовиться к худшему», запасаться дровами и буржуйками к холодам.