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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Белгородские власти закупят 2200 электрогенераторов

Не только огнетушители: электрогенераторы выдадут белгородцам из опасного приграничья

2 августа 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские власти закупят 2200 электрогенераторов

Обстрелы приграничных территорий Белгородской области продолжаются. Местные жители часто остаются без электричества после атак на сети электроснабжения. Кроме огнетушителей и мобильной станции пожаротушения им собираются выдать 2200 генераторов.

Жители приграничных территорий, которые до сих пор сталкиваются с обстрелами со стороны ВСУ, нуждаются в дополнительной поддержке. Было принято решение закупить генераторы, чтобы обеспечить электричеством дома и социальные объекты в случае отключения электроэнергии зимой.

Сейчас власти Белгородской области совместно с муниципалитетами планируют закупить 2200 генераторов.

Напомним, что ранее жители просили закупить генераторы в аптеки, а губернатор призывал жителей приграничных территорий «готовиться к худшему», запасаться дровами и буржуйками к холодам.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Электричество#Новости Белгорода#Белгород#Генераторы#Приграничье#Огнетушители
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