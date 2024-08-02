Не только огнетушители: электрогенераторы выдадут белгородцам из опасного приграничья

Жители приграничных территорий, которые до сих пор сталкиваются с обстрелами со стороны ВСУ, нуждаются в дополнительной поддержке. Было принято решение закупить генераторы, чтобы обеспечить электричеством дома и социальные объекты в случае отключения электроэнергии зимой.