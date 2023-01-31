Когда жителям белгородского приграничья, где введён ЧС, начнут оказывать помощь?

Напомним, что режим ЧС ввели в 15 населённых пунктах Белгородской области. К их числу относятся: сёла Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района; сёла Логачевка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хутора Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского городского округа; село Староселье Краснояружского района; село Середа Шебекинского городского округа; хутор Старый Волоконовского района.