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Posted Сегодня, 18:52

Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 18:54

Updated Сегодня, 18:54

Когда жителям белгородского приграничья, где введён ЧС, начнут оказывать помощь?

31 января 2023, 18:52
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Такой вопрос губернатору задал житель региона в прямом эфире.
Сюжет
Режим ЧС

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступил вопрос от местного жителя. Мужчина поинтересовался, когда жителям сёл и хуторов, где действует ЧС, начнут оказывать помощь. Вячеслав Гладков ответил, что помощь будет оказана всем населённым пунктам одновременно.

Все населённые пункты, в которых введён режим ЧС, находятся в Едином реестре. Если вопросы по оказанию помощи будут решаться, то помощь окажут одновременно жителям всех 15 сёл и хуторов, где сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что режим ЧС ввели в 15 населённых пунктах Белгородской области. К их числу относятся: сёла Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района; сёла Логачевка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хутора Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского городского округа; село Староселье Краснояружского района; село Середа Шебекинского городского округа; хутор Старый Волоконовского района.

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#Александра Склярова#Помощь переселенцам#Общество#Режим ЧС#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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