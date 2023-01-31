Когда жителям белгородского приграничья, где введён ЧС, начнут оказывать помощь?

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступил вопрос от местного жителя. Мужчина поинтересовался, когда жителям сёл и хуторов, где действует ЧС, начнут оказывать помощь. Вячеслав Гладков ответил, что помощь будет оказана всем населённым пунктам одновременно.
Все населённые пункты, в которых введён режим ЧС, находятся в Едином реестре. Если вопросы по оказанию помощи будут решаться, то помощь окажут одновременно жителям всех 15 сёл и хуторов, где сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что режим ЧС ввели в 15 населённых пунктах Белгородской области. К их числу относятся: сёла Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района; сёла Логачевка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хутора Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского городского округа; село Староселье Краснояружского района; село Середа Шебекинского городского округа; хутор Старый Волоконовского района.