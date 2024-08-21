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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Белгородской области на ж/д путях нашли взрывные устройства?

Baza: несколько взрывных устройств нашли на ж/д путях в Белгородской области

21 августа 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области на ж/д путях нашли взрывные устройства?
Telegram-канал Baza пишет, что ночью на железнодорожных путях обнаружили три взрывных устройства. Территорию вокруг оцепили, специализированные ведомства намерены проверить другие участки дорожного полотна. Официальные лица информацию ещё не подтвердили.

Telegram-канал пишет, что в Белгородской области на железнодорожных путях были обнаружены три взрывных устройства. Утверждается, что они представляли собой свёртки, обмотанные изолентой и присыпанные щебнем. Два из них лежали примерно в десяти метрах друг от друга.

Прибывшие на место специалисты по обезвреживанию взрывных устройств приняли решение провести операцию на месте, продолжает Baza. В результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно. Третий свёрток, находившийся на расстоянии около 100 метров от первых двух, взорвался сам, и только тогда его обнаружили, пишет источник.

Предположительный вес двух взрывных устройств составлял от трёх до пяти килограммов. Третье устройство весило около 300 граммов. Территория была оцеплена.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Ж/д пути#Взрывные устройства
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