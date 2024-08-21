Baza: несколько взрывных устройств нашли на ж/д путях в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Telegram-канал пишет, что в Белгородской области на железнодорожных путях были обнаружены три взрывных устройства. Утверждается, что они представляли собой свёртки, обмотанные изолентой и присыпанные щебнем. Два из них лежали примерно в десяти метрах друг от друга.
Прибывшие на место специалисты по обезвреживанию взрывных устройств приняли решение провести операцию на месте, продолжает Baza. В результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно. Третий свёрток, находившийся на расстоянии около 100 метров от первых двух, взорвался сам, и только тогда его обнаружили, пишет источник.
Предположительный вес двух взрывных устройств составлял от трёх до пяти килограммов. Третье устройство весило около 300 граммов. Территория была оцеплена.
Официального подтверждения этой информации не поступало.