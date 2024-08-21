Baza: несколько взрывных устройств нашли на ж/д путях в Белгородской области

Прибывшие на место специалисты по обезвреживанию взрывных устройств приняли решение провести операцию на месте, продолжает Baza. В результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно. Третий свёрток, находившийся на расстоянии около 100 метров от первых двух, взорвался сам, и только тогда его обнаружили, пишет источник.